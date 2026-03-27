Muğla'da Milas Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçemizin farklı alanlarında yoğun çalışmalar gerçekleştiriyor. Daha yeşil, daha ferah bir Milas için sahada yoğun mesai yapan ekipler bakım, budama ve çim biçme faaliyetlerini sürdürüyor.

MUĞLA (İGFA) - Milas'ın dört bir yanındaki yeşil alanlarda çalışmalarına aralıksız devam eden ekipler şehrimizi görsel açıdan güzel bir görüntüye kavuşturuyor.

Özellikle bahar ve yaz aylarında vatandaşlarımızın yoğun vakit geçirdiği parklarda hummalı bir şekilde devam eden çalışmalarda çevredeki yabani otlar temizlenerek, ağaçların kuruyan ve uzayan dalları kesiliyor. Uzayan çimleri de düzenleyen ekipler genel çevre temizliği de yaparak alanları vatandaşların kullanımına sunuyor.

Milas Belediyesi bir yandan da araç envanterini güçlendirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde alımı yapılan ve teslim alınan 30 metrelik sepetli platform vinç ilçemizde vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladı.

Özellikle boyutu yüksek yer ve ağaçlarda kullanım kolaylığı yaratan sepetli vinç bugünkü budama çalışmalarında görev yaptı.

Kent estetiğinin gelişmesinde önemli bir yere sahip olan peyzaj düzenlemelerinde, modern ve düzenli bir görünüm hedeflenirken daha yeşil bir Milas için çalışmaların planlanan program dahilinde devam edeceği belirtildi.