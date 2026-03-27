Kariyer yolculuğunda sivil toplum kuruluşlarının rolünü yükseköğrenim öğrencileriyle paylaşmak amacıyla Efes Tarlası Yaşam Köyü Toprak Okulu'nda, Dokuz Eylül Üniversitesi Efes Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik 'Gıda Sektöründe Alternatif Kariyer Rotaları' konulu bir söyleşi düzenlendi.

İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi Efes Meslek Yüksekokulu Gıda İşletme Bölümü öğretim elemanı Dr. Barış Can Kökçü'nün moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşiye, Karaot Yerel Tohum Derneği Başkanı Feray Karapınar ile Efes Selçuk Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkan Yardımcısı Yeşim Kopan konuşmacı olarak katıldı.

Söyleşide konuşan Karaot Yerel Tohum Derneği Başkanı Feray Karapınar, Efes Tarlası Yaşam Köyü'nün yalnızca üreticiler için değil, gençleri de üretim süreçlerine dahil etmek amacıyla kurulduğunu belirtti. Sivil toplum kuruluşlarının yapısına dair bilgiler veren Karapınar, bu yapıların gençler için önemli bir kariyer alternatifi sunduğunu vurguladı.

Karapınar, 'Karaot Yerel Tohum Derneği 25 yıldır herhangi bir sisteme bağlı kalmadan faaliyetlerini sürdürüyor. Biz çiftçilik yapıyoruz. Ancak sivil toplum kuruluşlarının en büyük eksikliği, toplumda yeterince karşılık bulamaması ve güçlü bir ekonomik yapı kurmakta zorlanmasıdır. Bu alanda çalışacak nitelikli insan kaynağına ihtiyaç var. Gençlerin sivil toplumun önemini kavraması ve bu yapıların sürdürülebilir olduğuna inanması gerekiyor. Sizlere önerim, mutlaka sivil toplum kuruluşlarıyla bağ kurmanız. Bu sayede hem keyif alacağınız hem de kendinizi geliştireceğiniz fırsatlar yakalayabilirsiniz. Sizleri her zaman Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde görmekten mutluluk duyarız' dedi.

KOOPERATİFÇİLİK DAYANIŞMADIR

Efes Selçuk Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkan Yardımcısı Yeşim Kopan ise konuşmasında kooperatifleşme süreci ve bir kooperatifin kuruluş aşamalarına dair önemli bilgiler paylaştı. Kooperatiflerin çok yönlü yapılar olduğuna dikkat çeken Kopan, 'Kooperatifler bir sivil toplum modeli olmanın yanı sıra aynı zamanda bir üretim ve dayanışma modelidir. Bu yönüyle oldukça güçlü ve önemli yapılardır' ifadelerini kullandı.