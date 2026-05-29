Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, YKS ve LGS'ye hazırlanan öğrenciler için önemli bir adım attı. 'Kütüphanem Kocaeli' bünyesinde hizmet veren kütüphanelerin çalışma günleri yeniden düzenlenirken, daha önce pazartesi günleri kapalı olan merkezlerin tamamı 1 Haziran itibarıyla haftanın 7 günü hizmet vermeye başlayacak.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sınav dönemindeki gençlerin daha verimli bir ortamda ders çalışabilmesi amacıyla önemli bir düzenlemeye imza attı. Buna göre özellikle YKS ve LGS'ye hazırlanan öğrencilerin gerek 153 Çağrı Merkezi üzerinden gerekse doğrudan kütüphanelerde ilettiği yoğun talepler sonrası çalışma takvimi güncellendi. Yeni uygulamayla birlikte kütüphaneler, 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak YKS ve LGS sınavlarına kadar kesintisiz şekilde öğrencilerin hizmetinde olacak.

KENTİN DÖRT BİR YANINDA KESİNTİSİZ HİZMET

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yeni düzenleme kapsamında İzmit'te bulunan Alev Alatlı Kütüphanesi ve SEKA Kütüphanesi'nin yanı sıra Derince, Gebze, Darıca, Dilovası ve Çayırova'daki kütüphaneler pazartesi günleri de açık olacak. Daha önce haftanın 6 günü 09.00-22.00 saatleri arasında hizmet veren bu merkezler, yeni planlamayla birlikte haftanın 7 günü okuyucularını ağırlayacak.

MİLLET KÜTÜPHANESİ 7/24 AÇIK

Öte yandan hali hazırda 7/24 saat esasına göre hizmet veren Millet Kütüphanesi'nde mevcut sistem aynı şekilde devam edecek. Özellikle gece çalışmayı tercih eden öğrenciler için bu merkezler önemli bir alternatif olmayı sürdürüyor.

MODERN VE KONFORLU ÇALIŞMA ALANLARI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz hizmet sunduğu kütüphaneler; binlerce basılı eser, geniş e-kitap arşivi, sessiz çalışma salonları ve yüksek oturma kapasitesiyle gençlerin eğitim hayatına destek oluyor. Tamamen ücretsiz olarak hizmet veren bu kütüphaneler, sınav maratonundaki öğrencilerin daha konforlu ve verimli alanlarda rahatça ders çalışabilmeleri için en önemli çalışma alanlarından biri olmaya devam edecek.