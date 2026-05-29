Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Kafkas Kültür Derneği iş birliğiyle 31 Mayıs Pazar günü Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde özel bir gösteriyi sanatseverlerle buluşturacak.

KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin kültür ve sanat hayatına değer katacak etkinliklerine bir yenisini daha ekliyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş Kafkas Kültür Derneği iş birliğiyle düzenlenecek etkinlikte Kafkas kültürünün eşsiz atmosferini sanatseverlerle buluşturulacak. 31 Mayıs Pazar günü Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek program, saat 20.00'da başlayacak. Kafkas coğrafyasına ait halk dansları profesyonel ekipler tarafından sahnelenecek.

Müzik, ritim ve estetiğin iç içe geçtiği gösterilerde, Kafkas halklarının asırlardır yaşattığı kültürel miras modern sahne düzenlemeleriyle seyirci karşısına çıkacak. Gösteri boyunca sahnelenecek danslarda; disiplin, zarafet, cesaret ve birlik duygusunu yansıtan koreografiler ön plana çıkacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, etkinliğin ücretsiz olarak düzenleneceği ve tüm vatandaşların davetli olduğu duyuruldu.