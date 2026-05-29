Bunlar da ilginizi çekebilir

Başkan Çavuşoğlu'ndan mesaideki personel ve hastalara ziyaret

Kadınlar, fide dikimini gerçekleştirerek toprağa can suyunu verdi. Çalışma kapsamında 10 dönümlük alanın 5 dönümünde tıbbi aromatik bitkiler, kalan kısmında ise domates, biber ve çeşitli sebzeler üretilecek.

DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın Politikaları Dairesi Başkanlığının Kadın Kent Bostanı çalışması kapsamında, Kayapınar ilçesi Talaytepe'de bulunan Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yerleşkesinde oluşturulan bostanda çalışma başladı. Kadın Politikaları Daire Başkanlığı ile Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle oluşturulan bostana, Kırsal Hizmetler Dairesinin yerel tohumun korunması ve desteklenmesi amacıyla yetiştirdiği sebze fideleri dikildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin kadın emeği ve dayanışmayı büyütmek amacıyla hayata geçirdiği Kadın Kent Bostanı'nda, yerel tohumlardan yetiştirilen fideler toprakla buluşturuldu. Bostandan yararlanacak 20 kadın, üretim sürecini birlikte yürütecek.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.