Muğla Milas genelinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle Milas Belediyesi ekipleri gece gündüz demeden sahada çalışmalarını sürdürdü.

MUĞLA (İGFA) - Yapılan meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda önceden hazırlıklarını tamamlayan Milas Belediyesi, su baskınlarını ve ulaşım aksamalarını önlemek amacıyla tüm birimleriyle yağışlar boyunca seferber oldu.

Tespit edilen olumsuzluk yaşanan noktalar ve vatandaşlardan gelen ihbarlara anında müdahale eden Milas Belediyesi ekipleri, alarm seviyesini en üst seviyeye çıkarttı.

​Yağışın başladığı ilk dakikalardan itibaren koordine olan Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri; rögarların temizlenmesi, mazgalların açılması ve biriken suların tahliyesi için kentin dört bir yanına dağıldı.

Özellikle trafiğin yoğun olduğu ana arterlerde ve su birikme riski taşıyan alanlarda konuşlanan ekipler, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmasına engel oldu.

EKİPLERİMİZ 7/24 TEYAKKUZ HALİNDEDİR:

Çalışmalar hakkında sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, 'Belediye ekiplerimiz ve iş makinelerimiz, ilçemizde etkisini sürdüren yoğun yağış ve fırtına nedeniyle 7/24 teyakkuz halindedir.

Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla sahada gerekli tüm önlemler alınmakta, olası olumsuzluklara karşı müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir' dedi.