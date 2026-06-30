MUSKİ Genel Müdürlüğü, enerji maliyetlerini azaltmak ve çevreyi korumak amacıyla hayata geçirdiği Güneş Enerji Santrali (GES) yatırımlarına iki yeni santral daha ekleyerek tesis sayısını 10'a çıkardı. Yeni devreye alınan iki tesisle birlikte son 45 günlük dönemde 23 milyon TL tasarruf sağlandı, 4 milyon 270 bin kilovatsaat elektrik üretildi ve 3 bin 375 ton karbon salımının önüne geçildi.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın ekonomik ve sürdürülebilir enerji vizyonu doğrultusunda, Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü GES yatırım ağını genişletmeye devam ediyor. Kuruma kazandırılan son iki santralle birlikte toplam GES sayısı 10'a yükselirken, son 45 günlük dönemde 4 milyon 270 bin kilovatsaat elektrik üretimi gerçekleştirildi. Bu üretim sayesinde 23 milyon TL tasarruf sağlanırken, 3 bin 375 ton karbon salımının önüne geçildi.

MUSKİ Genel Müdürlüğü, çevreye zarar vermeyen yenilenebilir enerji kaynağı olan GES'ler sayesinde Mayıs 2026 tarihinde önemli bir enerji ve çevre kazanımı sağladı. Denizli'de sisteme kazandırılan iki tesisle birlikte toplam GES sayısı 10'a yükselirken, son 45 günde 4 milyon 270 bin 781 kilovatsaat elektrik üretimi gerçekleştirildi. Bu üretim sayesinde 23 milyon TL tasarruf sağlanırken, 3 bin 375 ton karbon salımının önüne geçildi. Elde edilen çevresel kazanım, yaklaşık 55 bin 913 ağacın yıllık karbon azaltımına eşdeğer oldu.

Denizli'den alımı gerçekleştirilen Bozkurt ilçesi Yenibağlar Mahallesi'ndeki 7 megavat gücündeki GES, orta gerilim aboneleri olan fabrika ve büyük ölçekli tesislerin enerji ihtiyacına katkı sağlamak üzere 10 milyon 328 bin TL tasarruf sağlandı. Tavas ilçesi Karahisar Mahallesi'nde kuruma kazandırılan bir diğer Karahisar-2 GES ise alçak gerilim mesken aboneliklerini; evler, apartmanlar ve küçük işletmeler mahsuplaştırılarak (üretilen elektriğin tüketimden düşülmesi) 3 milyon 367 bin TL tasarruf sağlandı.

Çevre ve tasarruf odaklı GES yatırımlarından istedikleri verimi aldıklarını ifade eden MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, 'Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın enerji maliyetlerini düşürmek ve çevreyi koruyarak sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek vizyonu doğrultusunda, MUSKİ Genel Müdürlüğü olarak güneş enerjisi yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Denizli'de sisteme kazandırdığımız iki yeni santralle birlikte toplam 10 GES'e ulaştık. Son 45 günlük dönemde santrallerimizde 4 milyon 270 bin 781 kilovatsaat elektrik üretimi gerçekleştirerek 23 milyon TL tasarruf sağladık. Aynı zamanda 3 bin 375 ton karbon salımının önüne geçerken, yaklaşık 55 bin 913 ağacın yıllık karbon azaltımına eşdeğer bir çevresel katkı sunduk. Bizim için bu yatırımlar yalnızca ekonomik bir kazanım değil, aynı zamanda doğaya bırakılan karbon ayak izini azaltan güçlü bir çevre yaklaşımının da parçasıdır.' diye vurguladı.

Son olarak Denizli'den kuruma kazandırılan 2 yeni GES ile birlikte enerji üretim kapasitesinin artırıldığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 'Enerji maliyetlerinin sürekli arttığı ve iklim krizinin etkilerinin her geçen gün daha fazla hissedildiği bir dönemde, yenilenebilir enerji yatırımlarını son derece önemsiyoruz. Güneş enerjisi gibi temiz ve sürdürülebilir kaynaklara yönelmek, hem ekonomik açıdan hem de çevresel açıdan bizim için stratejik bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu yatırımlar sayesinde hem önemli bir tasarruf sağlıyor hem de doğaya olan etkimizi azaltıyoruz. Karbon salımını düşürmek ve daha temiz bir çevre bırakmak, yerel yönetim olarak en temel sorumluluklarımızdan biridir. Biz bu çalışmaları gelecek nesillere bırakacağımız bir yaşam mirası olarak görüyoruz. Kamu kaynaklarını daha verimli kullanırken, çevreyi koruyan ve sürdürülebilirliği merkeze alan bir anlayışı kararlılıkla sürdürüyoruz. Attığımız her adımda bu dengeyi gözetiyoruz. Önümüzdeki süreçte de güneş enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji yatırımlarımızı artırarak devam edeceğiz.' dedi.