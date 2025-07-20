Fethiye açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişinin bulunduğu tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı TAHLİSİYE-5 botu tarafından kurtarılarak Fethiye Limanı’na güvenli bir şekilde yanaştırıldı.MUĞLA (İGFA) - Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü, Fethiye açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 4 metrelik bir teknenin kurtarıldığını duyurdu.

İçerisinde 4 kişinin bulunduğu tekne, TAHLİSİYE-5 botu tarafından yedeklenerek Fethiye Limanı’na emniyetle ulaştırıldı.

Fethiye önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 4 kişi bulunan 4 metre boyundaki tekne, TAHLİSİYE-5 botumuzca yedeklenerek Fethiye Limanı’na emniyetle yanaştırıldı. pic.twitter.com/9YztsMhTft — KEGM (@kiyiemniyet) July 20, 2025

Operasyonun başarıyla tamamlandığı belirtilirken, kurtarma ekibinin hızlı müdahalesi sayesinde herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.