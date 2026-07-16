Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, insan ve hizmet odaklı belediyecilik anlayışı doğrultusunda eğitim faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda 2026 yılının ilk 6 ayında iş sağlığı ve güvenliği alanında düzenlenen eğitimlerle 5 bin 948 personel ve stajyere ulaşıldı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çalışanlarının daha güvenli koşullarda görev yapabilmesi, kurumsal iş sağlığı ve güvenliği kültürünün güçlendirilmesi amacıyla eğitim faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı bünyesindeki İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 2026 yılının ilk 6 ayında toplam 5 bin 948 kişiye eğitim verildi. Gerçekleştirilen eğitimlerle çalışanların iş güvenliği bilinci güçlendirilirken, sahadaki hizmetlerin daha güvenli ve verimli yürütülmesi sağlanıyor.

GÜVENLİ ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ PAYLAŞILDI

Gerçekleştirilen eğitimlerin büyük bölümünü temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri oluşturdu. Bu kapsamda 4 bin 899 çalışan temel İSG eğitimlerine katılırken, 161 stajyer de çalışma hayatında karşılaşabilecekleri riskler ve güvenli çalışma yöntemleri konusunda bilgilendirildi. Eğitimlerde iş kazalarının önlenmesi, meslek hastalıklarına karşı alınacak önlemler, çalışanların hak ve sorumlulukları, ilkyardım uygulamaları, kişisel koruyucu ekipman kullanımı, acil durum yönetimi ve güvenli çalışma davranışları gibi başlıklar ele alındı.

UZMANLIK GEREKTİREN ALANLARDA KAPSAMLI EĞİTİM

Temel eğitimlerin yanı sıra farklı çalışma alanlarına yönelik uzmanlık eğitimleri de hayata geçirildi. Bu kapsamda 402 personele yüksekte güvenli çalışma, 160 personele İSG kurul üyeliği, 147 personele ilkyardım ve 124 personele risk değerlendirme ekibi eğitimi verildi. Ayrıca çalışan temsilcileri, acil durum ekipleri ve kişisel koruyucu donanım kullanımı gibi kritik başlıklarda da eğitim programları düzenlenerek, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün kurum genelinde yaygınlaştırılması sağlandı.

Teorik bilgilerin uygulamalı örneklerle pekiştirildiği eğitimlerde, çalışanların riskleri önceden fark edebilmesi, olası tehlikelere doğru ve hızlı müdahale edebilmesi ile güvenli çalışma alışkanlıkları kazanması hedeflendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki bu eğitimlerle çalışanlarının sağlık ve güvenliğini korurken, kent genelinde sunulan hizmetlerin daha güvenli, kaliteli ve sürdürülebilir şekilde vatandaşlara ulaştırılmasına katkı sağlıyor. Büyükşehir, nitelikli insan kaynağıyla hizmet kalitesini her geçen gün daha da yukarı taşımayı amaçlıyor.