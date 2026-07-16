Keşan Kent Konseyi Başkanı Hasan Karagöz ve Yürütme Kurulu üyeleri, yeni çalışma döneminin başlamasıyla birlikte ilçedeki kamu kurumlarına ziyaret gerçekleştirdi. Görüşmelerde ortak projeler, katılımcı yönetim anlayışı ve iş birliği imkanları ele alındı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Kent Konseyi, yeni çalışma dönemine kamu kurumlarıyla gerçekleştirilen istişare ziyaretleriyle başladı. Kent Konseyi Başkanı Hasan Karagöz ve Yürütme Kurulu üyeleri, ilçedeki çeşitli kurum yöneticilerini makamlarında ziyaret etti. Ziyaret programı kapsamında Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan, Keşan İlçe Emniyet Müdürü Serkan Arpak ve Trakya Üniversitesi Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İlknur Kumkale ile bir araya gelindi.

Gerçekleştirilen görüşmelerde Keşan Kent Konseyi'nin yeni dönem hedefleri, hayata geçirilmesi planlanan projeler ile ilçenin sosyal, kültürel ve çevresel gelişimine yönelik çalışmalar değerlendirildi. Kamu kurumlarıyla ortak akıl ve iş birliği temelinde yürütülebilecek projeler hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu.

Kent Konseyi Başkanı Hasan Karagöz, yeni dönemde kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversite, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve siyasi partilerle güçlü bir koordinasyon içinde çalışmayı hedeflediklerini belirtti.

Karagöz, Keşan'ın ortak akılla gelişimine katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmek için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade ederken, ziyaret edilen kurum yöneticileri de katılımcı yönetim anlayışına dayalı çalışmalara destek vermeye hazır olduklarını dile getirdi. Keşan Kent Konseyi'nden yapılan açıklamada ise yeni dönemde farklı paydaşlarla iş birliğinin güçlendirilerek ilçenin ortak geleceğine katkı sunacak çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.