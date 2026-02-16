Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen antik kent gezileri kapsamında, Stratonikeia'dan Knidos'a uzanan kültür yolculuğunda 25 SOGEM gönüllüsü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri tarihi ve kültürel mirası yerinde keşfedecek. İlk gezi, 18 Şubat Çarşamba günüStratonikeia ve Latmos ile başlayacak.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, gençlerde tarih bilinci oluşturmak ve kültürel mirasın korunmasına yönelik farkındalığı artırmak amacıyla antik kent gezileri düzenliyor. Stratonikeia, Lagina, Kaunos, Knidos, Latmos ve Amos antik kentlerini kapsayan program kapsamında 25 SOGEM gönüllüsüve Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri kültür yolculuğuna ücretsiz olarak katılacak. Programın ilk gezisi, 18 Şubat Çarşamba günü Yoğurtçu Parkı'ndan hareket edecek araçla Stratonikeia ve Latmos'ta gerçekleştirilecek.

18-30 yaş arası gençlere yönelik planlanan gezilerde, tarihi ve kültürel mirasın yerinde keşfedilmesi hedefleniyor. Program, yalnızca gezi niteliği taşımakla kalmayıp, uzman rehberler ve tarihçiler eşliğinde gerçekleştirilecek anlatımlarla deneyimsel öğrenme modeli sunacak.

Proje kapsamında katılımcılar, antik kentlerin tarihsel arka planını teorik olarak öğrenirken, aynı zamanda sahada gözlem yaparak bilgilerini pekiştirme imkânı bulacak. Böylece tarih, sınıf ortamının dışına taşınarak doğrudan deneyimle öğrenilecek. Proje kapsamında gençlerin sosyal medya paylaşımlarıyla Muğla'nın antik değerlerinin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması da hedefleniyor. Katılımcıların üreteceği dijital içeriklerle kentin kültürel zenginliklerinin daha geniş kitlelere ulaşması planlanıyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR MODEL HEDEFLENİYOR

Büyükşehir Belediyesi, bu uygulamayı yalnızca bir gezi programı olarak değil, aynı zamanda sürdürülebilir bir gençlik modeli olarak kurguluyor. Projenin ilerleyen süreçte Erasmus ve ulusal hibe programlarına temel oluşturacak bir uygulama standardına dönüştürülmesi amaçlanıyor.Muğla'nın köklü tarihini genç kuşaklarla buluşturan proje, hem kültürel mirasın korunmasına katkı sunmayı hem de gençlerin aktif katılımıyla kentin tanıtımına yeni bir ivme kazandırmayı hedefliyor.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 'Muğla, yalnızca doğal güzellikleriyle değil, binlerce yıllık köklü tarihiyle de dünyanın en önemli kentlerinden biridir. Stratonikeia'dan Knidos'a, Kaunos'tan Latmos'a uzanan bu eşsiz miras, bizlere emanet edilmiş büyük bir değerdir. Bu değeri korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak ise hepimizin ortak sorumluluğudur' dedi.

Başkan Aras, 'Gençlerimizin tarihi yerinde görerek, uzmanlar eşliğinde öğrenerek ve deneyimleyerek keşfetmelerini çok önemsiyoruz. Kültürel mirasın korunmasına yönelik güçlü bir farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizin yanında olmaya, onları kültürle, sanatla ve tarihle buluşturmaya devam edeceğiz.' dedi.