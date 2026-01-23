'Engelsiz Bir Erzurum' hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi, engelli bireylerin şehir yaşamındaki sorunlarını görüşmek üzere Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i makamında ziyaret etti.

Gamze İSPİRLİ / ERZURUM (İGFA) - Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi, 'Engelsiz Bir Erzurum' vizyonu doğrultusunda yürüttüğü çalışmalar kapsamında Mehmet Sekmen'i makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, engelli bireylerin şehir yaşamında karşılaştıkları sorunlar ele alınarak, daha erişilebilir ve yaşanabilir bir Erzurum için yerel yönetimle ortak çözüm yolları istişare edildi. Kentsel erişilebilirliğin artırılması, engelli bireylerin sosyal hayata katılımının güçlendirilmesi ve hizmetlerin kapsayıcı bir yaklaşımla sürdürülmesi konularında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Sadullah Efe, engelli bireylerin hak ve taleplerine gösterdiği yakın ilgi, yapıcı yaklaşım ve samimi ev sahipliği dolayısıyla Başkan Sekmen'e meclis ve üyeler adına teşekkür etti. Efe, Erzurum'u her birey için daha erişilebilir kılma hedefiyle, yerel yönetimle iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.