Muğla Büyükşehir Belediyesi, yerel tarımsal değerlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla hayata geçirdiği Yerel Tohum Merkezi ile ata tohumlarını yaşatmaya ve ülke genelinde yaygınlaştırmaya devam ediyor.

MUĞLA (İGFA) - 'Yerel Tohum Ulusal Güç' sloganıyla kurulan Yerel Tohum Merkezi, Türkiye'nin en kapsamlı yerel tohum merkezlerinden biri olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Merkez bünyesinde bugüne kadar 976 çeşit ata tohumu kayıt altına alınmış durumda. Sebze tohumlarının yanı sıra orman tohumları, kaba yem bitkileri ile tıbbi ve aromatik bitki tohumlarının da yer aldığı geniş envanter, Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğine önemli katkı sunuyor.

22 MİLYON ATA TOHUMU TOPRAKLA BULUŞTU

Yerel Tohum Merkezi'nde kayıt altına alınan tohumlar, doğrulama ekimlerinin tamamlanmasının ardından laboratuvar ortamında analiz edilerek her yıl Şubat ayında ücretsiz olarak 81 ile dağıtılıyor. Merkez, bugüne kadar Türkiye genelinde 81 ile toplam 22 milyon yerel tohumu toprakla buluşturdu.

3 MİLYON TOHUM 81 İLDE ÜRETİCİLERLE BULUŞACAK

Ata tohumlarının yaygınlaştırılması çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2 Şubat 2026 tarihi itibarıyla da 108 çeşit tohumdan yaklaşık 3 milyon yerel tohumu yeniden üreticilere ulaştırmayı hedefliyor.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yerel tohumların korunmasının yalnızca tarımsal değil, aynı zamanda kültürel ve ekolojik bir sorumluluk olduğuna dikkat çekerek şu değerlendirmelerde bulundu: 'Yerel tohumlar, bu toprakların hafızasıdır. Ata tohumlarına sahip çıkmak; üreticimizin bağımsızlığını korumak, sağlıklı gıdaya erişimi güvence altına almak ve tarımsal sürdürülebilirliği sağlamak demektir. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak Yerel Tohum Merkezimiz aracılığıyla yalnızca tohum dağıtmıyor, aynı zamanda yerel üretimi güçlendiren, bilimi esas alan ve ülke geneline yayılan bir tarım vizyonu ortaya koyuyoruz. Ata tohumlarımızı koruyarak çoğaltmaya ve Türkiye'nin dört bir yanında toprakla buluşturmaya kararlılıkla devam edeceğiz.'