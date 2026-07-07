Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, trap ve satrançta elde ettikleri önemli derecelerle Muğla'nın gururu oldu.

MUĞLA (İGFA) - Macaristan'da gerçekleştirilen uluslararası satranç turnuvasında Ayaz Tufaner namağlup şampiyon olurken, Konya'da düzenlenen Trap 2. Bölgesel Milli Demokrasi Kupası'nda Mehmet Kuşar birincilik elde etti.

03-05 Temmuz 2026 tarihleri arasında Konya'da düzenlenen Trap 2. Bölgesel Milli Demokrasi Kupası 1. Bölge Müsabakalarında Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Mehmet Kuşar, Büyük Erkekler kategorisinde rakiplerini geride bırakarak birincilik kürsüsüne çıktı. Mehmet Kuşar, başarılı performansıyla altın madalyanın sahibi oldu.

AYAZ TUFANER BUDAPEŞTE'DE NAMAĞLUP ŞAMPİYON OLDU

Muğla Büyükşehir Belediyesi Satranç Kulübü sporcusu Ayaz Tufaner ise 02-05 Temmuz 2026 tarihleri arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Budapest Summer Chess Uluslararası Open Satranç Turnuvasında önemli bir başarıya imza attı.

1800 ELO altı kategoride mücadele eden Ayaz Tufaner, yedi tur sonunda 5 galibiyet ve 2 beraberlik alarak turnuvayı namağlup tamamladı. Turnuvayı +96 ELO puanı ile bitiren başarılı sporcu, şampiyonluk kupası, altın madalya ve 35 bin Macar forinti para ödülünün sahibi oldu.

BAŞKAN ARAS: 'GENÇLERİMİZİN BAŞARILARI EN BÜYÜK GURUR KAYNAĞIMIZ'

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcularının farklı branşlarda elde ettikleri ulusal ve uluslararası başarılarla hem Muğla'yı hem de Türkiye'yi gururla temsil ettiğini belirterek şunları söyledi:

'Sporcularımızın azmi, disiplini ve elde ettikleri başarılar bizleri gururlandırıyor. Gençlerimizin sporun farklı branşlarında ulusal ve uluslararası arenada elde ettiği her başarı, geleceğe yaptığımız yatırımın en güzel karşılığıdır. Muğla'da sporu ve sporcularımızı desteklemeye, gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Başarılarıyla bizlere bu gururu yaşatan tüm sporcularımızı ve emeği geçen antrenörlerimizi yürekten kutluyorum.'