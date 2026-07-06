Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, güreş, bisiklet, karate ve kick boks branşlarında katıldıkları ulusal ve uluslararası organizasyonlarda elde ettikleri derecelerle madalyaları topladılar.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarılarıyla hem ülkemizi hem de şehrimizi gururlandırmaya devam ediyor.

Son olarak 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihleri arasında Kocaeli'de düzenlenen Uluslararası Profesyonel Güreş Ligi (PWL) müsabakalarına, temsilcilerimiz damga vurdu.

7 ülkeden 250 sporcunun katıldığı organizasyonda, sporcularımızdan Ahmet Eymen Kılıç 70 kilogramda birinci, Mehmet Bulut Aktaş 64 kilogramda ikinci, Osman Ahmet 48 kilogramda üçüncü ve Huzeyfe Kalkan 26 kilogramda üçüncü olarak podyuma çıktı.

BAŞARILI PEDALLAR ERZİNCAN'DA MÜCADELE ETTİ

Erzincan'da düzenlenen Ergan MTB Cup Türkiye Şampiyonası'nda ise Büyükşehir Belediyesi Pro Team Takımı sporcularından Furkan Akçam ikinci olurken, altyapı sporcusu Yavuz Selim Kaba U11 Erkekler 4. Etap XCO yarışlarında üçüncü ve XCC yarışlarında ikinci olmayı başardı.

4 ve 5 Temmuz tarihleri arasında şehrimizde düzenlenen Anadolu Yıldızları İkinci Etap Birinci Grup müsabakalarında Karate sporcumuz Beren Tetik, zorlu rakiplerine karşı sergilediği performansla 44 kilogramda ikinci olmayı başardı.

Bir diğer başarı da Kick Boks sporcularından geldi. 1 ve 5 Temmuz tarihleri arasında Bolu'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda mindere çıkan Milli sporcumuz Esra Yalın ve Hüseyin Talha Demir, Türkiye ikincisi olarak şampiyonayı başarıyla tamamladı.