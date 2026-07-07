Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, geçtiğimiz hafta güreş, judo ve karate branşlarında ulusal ve uluslararası başarılar kazandı. Balkan Şampiyonası'ndan Gençlik Ligi'ne, Kırkpınar'dan Güreş Süper Ligi'ne kadar birçok organizasyonda kürsüye çıkan sporcular, kenti bu haftada gururlandırdı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin spora ve sporcuya yaptığı yatırımlar, ulusal ve uluslararası arenada kazanılan madalyalarla taçlanmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Büyükşehir bünyesinde faaliyet gösteren Kağıtspor, son bir hafta içerisinde yağlı güreş, minder güreşi, judo ve karate branşlarında elde ettiği derecelerle Türk sporundaki güçlü konumunu bir kez daha gösterdi. Başkan Tahir Büyükakın'ın gençleri spora teşvik eden vizyonunun en somut yansıması olan bu başarılar, Kocaeli'yi sporun yükselen şehirlerinden biri haline getiriyor.

KIRKPINAR'DA SEÇKİN DUMAN'LA TARİHİ KÜRSÜ

Ata sporunun en prestijli organizasyonu olan 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Kağıtspor Başpehlivanı Seçkin Duman, başpehlivanlık kategorisinde üçüncü olarak kariyerinin en önemli başarılarından birine imza attı. Kırkpınar'da elde edilen bu tarihi derece, Kağıtspor'un yağlı güreşteki güçlü altyapısını ve istikrarlı başarısını bir kez daha ortaya koydu.

SÜPER LİG'DE ÜÇÜNCÜLÜK SEVİNCİ

Hakkâri Cennet Cehennem Vadisi'nde gerçekleştirilen Güreş Süper Lig Finalleri'nde Kağıtspor, üçüncülük mücadelesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan ve 5-5 eşitlikle tamamlanan müsabakada pozitif puan üstünlüğü (25-20) sağlayan Kağıtspor, Süper Lig'i üçüncü sırada tamamlayarak önemli bir başarıya daha imza attı.

BALKAN ŞAMPİYONASI'NDAN BRONZ MADALYA

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Gençler Balkan Judo Şampiyonası'nda mücadele eden Kağıtsporlu milli sporcu Tunahan Dinç, başarılı performansıyla bronz madalya kazanarak Balkan üçüncüsü oldu. Elde ettiği dereceyle hem ülkemizi hem de Kocaeli'ni gururlandıran Tunahan Dinç, uluslararası arenada önemli bir başarıya imza attı.

BERKE ULAŞ AYTEN AVRUPA'DA TATAMİDE

Uluslararası arenada judonun yanı sıra bir diğer başarıda karate branşından geldi. 2-5 Temmuz tarihleri arasında Hırvatistan'ın Poreč kentinde düzenlenen Karate Gençlik Ligi'nde Milli Takım adına tatamiye çıkan Kağıtsporlu milli sporcu Berke Ulaş Ayten, U21 kategorisinde bronz madalya kazanarak uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekledi.

MİNİK GÜREŞÇİLERDEN ŞAMPİYONLUKLAR

Darıca'da düzenlenen PWL Uluslararası Minikler Güreş Turnuvası'nda Kağıtspor altyapı takımı adeta madalyalara ambargo koydu. Takım halinde 2016-2017 ve 2014-2015 yaş gruplarında şampiyon olan Kağıtspor, 2012-2013 yaş grubunda ise turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Turnuvada birçok Kağıtsporlu sporcu da bireysel kategorilerde gümüş ve bronz madalya kazanarak takımın başarısına önemli katkı sağladı.