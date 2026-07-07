Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu ve beraberindeki heyet, Ağrı Valisi Önder Bozkurt'u makamında ziyaret ederek kentte boksun gelişimi ve genç sporcuların geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, Milli Takımlar Yüksek Performans Direktörü Nazım Dalkıran, Teknik Kurul Üyesi İsmet Sarı ve Milli Takım Antrenörü Volkan Sarı ile birlikte Ağrı Valisi Önder Bozkurt'u ziyaret etti. Valilik makamında gerçekleşen görüşmede Türk boksunun gelişimi, genç sporcuların yetiştirilmesi ve Ağrı'da boks branşının daha güçlü bir yapıya kavuşturulması ele alındı.

AĞRI'YA MODERN BOKS SALONU İÇİN DESTEK SÖZÜ

Samimi bir ortamda geçen görüşmede, Ağrı'daki spor altyapısının güçlendirilmesi ve gençlerin boks sporuna yönlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Vali Önder Bozkurt, kente modern bir boks salonu kazandırılması konusunda destek vereceklerini belirterek bu yönde çalışma yapılacağını ifade etti.

Ziyaret kapsamında karşılıklı plaket takdimi gerçekleştirilirken, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu da gösterdiği misafirperverlik ve Türk boksuna verdiği destek dolayısıyla Vali Bozkurt'a teşekkür etti.

Görüşmenin, Ağrı'da boks sporunun gelişmesi, yeni sporcuların yetiştirilmesi ve kentin ulusal düzeyde daha fazla sporcu çıkarması açısından önemli bir başlangıç olduğu değerlendirildi.