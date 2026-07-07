Ankara Keçiören Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, hem Avrupa'da hem de Kırkpınar'da elde ettikleri başarılarla ilçeye büyük gurur yaşattı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Keçiören Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda elde ettikleri başarılarla bir kez daha göğüs kabarttı. Polonya'nın Bydgoszcz kentinde düzenlenen 2026 VIRTUS Avrupa Yaz Oyunları'nda Milli Para Atletizm Sporcusu Elif Bayar, kadınlar 400 metre yarışında gösterdiği üstün performansla Avrupa Şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Ülkemizi ve Keçiören'i gururlandıran başarılı sporcu, organizasyon kapsamında 200 metre ve 800 metre yarışlarında da madalya mücadelesi verecek.

KIRKPINAR'DA DA KÜRSÜ GURURU

Keçiören Belediyesi Spor Kulübü, Avrupa'da yaşanan altın madalya gururunun ardından Türk güreşinin en köklü organizasyonlarından 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde de önemli dereceler elde etti. Deste Küçük Boy birincisi olarak Deste Orta Boy'a yükselen Yiğit Aktaş ile Deste Orta Boy ikincisi olarak Büyük Orta Boy'a yükselen Selahattin Can Deste, kürsüye çıkarak Keçiören'e bir gurur daha yaşattı. Sporcular, deseklerinden ve elde ettikleri başarılardan dolayı Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan'a, Keçiören Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Yasin Altun ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Erhan Cihangiroğlu'na teşekkür etti.