Konya'da Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, yerel ve ulusal basın kuruluşlarının temsilcileriyle birlikte kısa süre önce hizmete açılan Selçuklu Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi'ni ziyaret etti. Tesiste yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Pekyatırmacı, yaz spor okullarında eğitim alan öğrencilerle de bir araya geldi.

KONYA (İGFA) - Yaklaşık bir yıl önce tesisin inşaatı sürerken verdikleri sözü tuttuklarını belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, merkezin 2026 Yaz Spor Okulları ile birlikte faaliyete geçtiğini söyledi.

Selçuklu Belediyesi olarak spor yatırımlarına büyük önem verdiklerini ifade eden Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyespor'un Türkiye'nin en büyük amatör spor kulüplerinden biri olmayı sürdürdüğünü belirtti.

Kulübün son dönemde elde ettiği başarılara değinen Pekyatırmacı, U15 Futbol Takımı'nın Türkiye şampiyonu olmasının tesadüf olmadığını vurgulayarak, farklı branşlarda milli sporcular yetiştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Merkezin en önemli hedeflerinden birinin olimpiyatlara sporcu kazandırmak olduğunu dile getiren Pekyatırmacı, 'Çocuklarımızı erken yaşta keşfederek doğru branşlara yönlendirmek ve uluslararası düzeyde başarılı sporcular yetiştirmek istiyoruz.' dedi.

Toplam 45 bin metrekare alan üzerine kurulan ve 23 bin 500 metrekare kapalı alana sahip merkezde aynı anda 17 farklı branşta eğitim veriliyor. Başkan Pekyatırmacı, tesisin hizmete girmesiyle birlikte yaz spor okullarındaki kapasitenin önemli ölçüde arttığını belirterek, bu yıl 20 bini aşkın çocuğun spor eğitimlerinden yararlandığını ifade etti. Merkezde yüzmeden futbola, jimnastikten basketbola, tekvandodan okçuluğa kadar birçok branşta toplam 5 bin 226 öğrencinin eğitim aldığını aktaran Pekyatırmacı, Selçuklu'da ikamet eden çocuklara servis hizmeti de sunulduğunu kaydetti.

TÜRKİYE'NİN İLK LEED SERTİFİKALI SPORCU MERKEZİ

Tesisin çevreci özellikleriyle de öne çıktığını belirten Pekyatırmacı, merkezin Türkiye'nin ilk LEED sertifikalı yeşil sporcu merkezi olduğunu söyledi.

Binanın enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 85'inin çatıdaki güneş enerji sistemiyle karşılandığını ifade eden Pekyatırmacı, gri su sistemi sayesinde kullanılan suların yeniden değerlendirilerek çevre dostu bir işletme modeli oluşturulduğunu dile getirdi.

Merkezde kurulacak ölçme ve değerlendirme sistemiyle çocukların fiziksel yeterlilikleri, hız, çeviklik, koordinasyon ve hareket kabiliyetlerinin bilimsel yöntemlerle analiz edileceğini belirten Pekyatırmacı, elde edilen veriler doğrultusunda sporcuların en uygun branşlara yönlendirileceğini söyledi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile iş birliği içinde yetenekli sporcuların takip edileceğini ifade eden Pekyatırmacı, merkezin yalnızca Selçuklu'ya değil tüm Konya'ya hizmet vereceğini kaydetti.

Selçuklu Belediyespor Kulüp Başkanı Yavuz Tezcan da tesisin kulübün vizyonuna önemli katkı sağlayacağını belirterek, olimpiyatlara sporcu yetiştirme hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı da tesisin Türkiye'nin örnek spor merkezlerinden biri olduğunu belirterek, Selçuklu Belediyesinin spor yatırımlarını takdir ettiklerini söyledi. Programa AK Parti Konya İl Başkan Vekili Ahmet Küçükçöğen, AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Dülgeroğlu, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı, Selçuklu Belediyespor Kulüp Başkanı Yavuz Tezcan, belediye başkan yardımcıları ve çok sayıda basın mensubu katıldı.