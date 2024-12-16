Muğla Büyükşehir Belediyesi gelen talepler doğrultusunda il genelinde bugüne kadar 102 mahalleye, 146 okul meydanına 248 Atatürk büstü yaptı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri önümüzdeki günlerde de il genelinde 21 adet Atatürk büstü yapacak.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde Atatürk’ün aziz hatırasını yaşatmak için okullardan, muhtarlardan ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda Atatürk büstü ve Şeref köşesi yapımlarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri bugüne kadar 102 mahalleye, 146 okul meydanına Atatürk büstü yaptı. 71 okula da Atatürk Şeref köşesi imalatı yapıldı. Muhtarlardan ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda önümüzdeki günlerde il genelinde 21 adet Atatürk büstü daha yapılacak.

Köyceğiz Toparlar İlkokulu’ndaki Atatürk Büstü Yenilendi

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri Köyceğiz’de bulunan Toparlar İlkokulu’ndaki mahalle muhtarından gelen talep doğrultusunda Atatürk büstü yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Ufuk Şimşek: “2024 Yılında 22 Atatürk Büstü, 12 Atatürk Şeref Köşesi Tamamlandı”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Bina Tesis Bakım Onarım Şube Müdürlüğü sorumlusu Ufuk Şimşek, “13 ilçemizden gelen talepler doğrultusunda 2024 yılında 22 Atatürk büstü ve 12 Atatürk Şeref köşesini tamamlayarak halkımızın kullanımına sunduk. İş takvimimiz çerçevesinde ilimiz genelinde muhtarlıklarımız ve okullarımızdan gelen talepler çerçevesinde 21 adet talebi planladık. Çalışmalarımıza devam ediyoruz.” dedi.

Toparlar Mahalle Muhtarı Bilal Toros: “Büyükşehir Ekipleri Yenileme Çalışmasını Gerçekleştirdi”

Toparlar Mahalle Muhtarı Bilal Toros, “Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden Atatürk büstünün yenilenmesini talep etmiştik. Büyükşehir Belediyesi ekipleri okulumuzda büst yenileme çalışmasını gerçekleştirdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Ahmet Aras’a yenileme çalışması için teşekkür ederiz.” diye konuştu.

Başkan Aras; “Gelecek nesiller de Atatürk’ün fikirleri, devrimleri ile yetişecek, Türkiye aydınlık yarınlara O’nun aydınlattığı yoldan yürüyecek”

13 ilçesi, 574 mahallesi olan Muğla’da vatandaşlardan gelen tüm talepleri değerlendirdiklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, muhtarlar ve vatandaşların talepleri ile mahalle meydanlarına ve okullara Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün büstü ve köşesini kazandırmaktan büyük mutluluk ve gurur duyduklarını belirtti.

Başkan Aras; “Yerel yönetimler olarak altyapıdan yollara, tarımdan sağlığa vatandaşlarımız için hizmet üretirken geleceğimiz çocukların eğitim yuvalarına ve mahalle meydanlarına vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk’ün büstünü yapıyoruz. Büyükşehir Belediyemizin kendi imalatı olan, usta ellerden çıkan Atatürk büstü ve köşelerini mahallelerimize ve okullarımıza kazandırıyoruz. Resmi bayramlarda, özel günlerde çocuklarımızın bir araya geldiği, birlikte bayram coşkusunu yaşadığı meydanları daha da anlamlı hale getiriyoruz. Gelecek nesillerin de Atatürk’ün fikirleri, devrimleri ile yetişmesi, O’nun aydınlattığı yolda yürümesi için bizler elimizden geleni yapıyor, yapmaya da devam edeceğiz.” dedi.