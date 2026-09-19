Mersin Büyükşehir Belediyesi, 16-22 Eylül 'Avrupa Hareketlilik Haftası' kapsamında kentte sürdürülebilir ulaşım ve aktif yaşam kültürünü destekleyen etkinliklerini sürdürüyor. Bu kapsamda Etkinlik ve Sanat Merkezi'nde bisikletseverlere yönelik güvenli bisiklet sürüşü ile bisiklet bakım ve tamir eğitimi düzenlendi.

MERSİN (İGFA) - Programda Mersin Zirve Bisiklet Topluluğu tarafından katılımcılara güvenli bisiklet sürüşü konusunda eğitim verildi. Bisiklet kullanımında dikkat edilmesi gereken kurallar, güvenli sürüş teknikleri ve kent içerisinde bisiklet kullanırken alınması gereken önlemler hakkında bilgiler paylaşıldı. Eğitim kapsamında ayrıca bisiklet bakım ve tamir atölyesi gerçekleştirilerek, katılımcılara bisikletlerin düzenli bakımının önemi ve temel bakım, tamir uygulamaları konusunda bilgi aktarıldı.

Etkinliğin ardından sahilde bisiklet turu yapıldı

Eğitimlerin tamamlanmasının ardından bisiklet toplulukları ve bisikletseverlerin katılımıyla sahil boyunca bisiklet sürüşü gerçekleştirildi. Katılımcılar, güvenli sürüş eğitiminin ardından bisikletleriyle sahil güzergâhında pedal çevirerek hareketli ve sürdürülebilir kent yaşamına dikkat çekti.

Özdemir: 'Vatandaşların bisikleti sürdürülebilir bir yaşamın parçası olarak görmesini amaçlıyoruz'

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Etkinlik ve Sanat Merkezi Birim Sorumlusu İpek Savaş Özdemir, Avrupa Hareketlilik Haftası'nı kent yaşamının her alanında aktif olmayı teşvik eden bir anlayışla ele aldıklarını belirterek, 'Özellikle orta ve ileri yaş bireylerin sosyal hayata, kent yaşamına ve fiziksel aktivitelere daha fazla katılımını desteklemek amacıyla hafta boyunca çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda Etkinlik ve Sanat Merkezimizde tamir, bakım ve güvenli sürüş atölyeleri gerçekleştirdik' dedi.

Vatandaşların bisikleti yalnızca bir ulaşım aracı olarak değil, aynı zamanda sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir bir yaşamın parçası olarak görmesini amaçladıklarını kaydeden Özdemir, 'Program sonunda ise bisiklet gruplarımızla beraber sahil boyunca bisiklet sürüşü gerçekleştirdik' diye konuştu. Özdemir, ayrıca güvenli sürüş atölyelerinin Etkinlik ve Sanat Merkezi'nde hafta boyunca Keyfi Pedal, Merbidos, Bisi-kopat Kadınlar Bisikletli Kadın Topluluğu ve Bisikletin Sultanları Spor Kulübü ile sürdüğünü belirterek, etkinliklere katılmak isteyen vatandaşların Etkinlik ve Sanat Merkezi ile Alo 185 Teksin Mersin Çağrı Merkezi'nden bilgi alabileceğini söyledi.

Akçay: 'Bu eğitimlerin amacı doğru alışkanlıkların geliştirilmesini sağlamak'

Mersin Zirve Bisiklet Topluluğu üyesi Dilşad Akçay, bisiklet sürmeyi sadece bir spor olarak değil bir kültür olarak gördüklerini ifade etti. Akçay, 'Çok şanslıyız ki Türkiye'deki en uzun dördüncü bisiklet yolu Mersin'de yer alıyor. Bu anlamda Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer'e çok teşekkür ediyoruz çünkü bu kültürün yaygınlaşması için bize çok önemli imkanlar sunuyor' dedi.

Akçay, güvenli sürüş etkinliğinin çok verimli geçtiğini ifade ederek, 'Bisiklet kültürünün yaygınlaştırılması için mümkün olan herkese ulaşmaya çalışıyoruz. Bu anlamda Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ederiz. Diğer gruplarla buluşma imkanı bulduk. Bu eğitimlerin amacı doğru alışkanlıkların geliştirilmesini sağlamak. Güvenli sürüş ancak bu şekilde oluşabilir. Kurallar bizim için çok değerli. Bunun için bu eğitimlerle sık sık halkla, diğer bisiklet gruplarıyla buluşmamız çok değerli' ifadelerine yer verdi.

Demir: 'Mersin'in bisiklet kenti olmasını istiyoruz'

Mersin Zirve Bisiklet Topluluğu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Haydar Demir, güvenli bisiklet sürmenin çok önemli olduğunu vurgulayarak, 'Mersin'in bisiklet kenti olmasını istiyoruz. Bisiklet yollarının güvenli olması lazım. Güvenli bisiklet sürmemiz lazım. Bisikleti daha iyi tanımaları gerekiyor. Avrupa Hareketlilik Haftası bizim için çok önemli' dedi. Demir, bu kapsamda katılımcılara güvenli sürüş eğitimi verdiğini belirterek, 'Bisikleti ortaya koyduk ve anlattık. Arkadaşlarımız çok memnun oldular. Ayrıca bisiklet tamir atölyesinde zincir bakımının nasıl olacağını, frenlerin nasıl yapılacağını anlattık' ifadelerine yer verdi.

Mersinli bisikletseverler güvenli sürüş farkındalığı için bir araya geldi

Merbidos Bisiklet Grubu Başkan Yardımcısı Yasemin Kanber, Büyükşehir Belediyesi'nin Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında geçen sene de çok güzel etkinlikleri olduğunu anlatarak, 'Biz de bisikletli kadınlar olarak farkındalığı ön planda tutabilmek için katıldık. Güzel bir sürüş oldu ve bir eğitim aldık. Çok güzel bir etkinlik geçirdik' dedi.