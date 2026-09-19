Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'nin özel gereksinimli öğrencileri, yeni eğitim öğretim yılına Zeytinpark'ta düzenlenen köpük partisiyle 'merhaba' dedi.

ANTALYA (İGFA) - Hareketli müzikler eşliğinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, köpükler arasında dans ederek yeni dönemin coşkusunu yaşadı. Doğayla iç içe gerçekleştirilen etkinlikte piknik yapılırken, renkli toz boyaların havaya atılmasıyla alan renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinliğe katılan ebeveynlerden Sevgi Delice, çocukların güzel aktivitelerle yeni döneme başladığını belirterek, 'Muratpaşa Belediyesi önderliğinde, Adalya Vakfı ve Engelsiz Kafe iş birliğiyle bugün yeni eğitim öğretim yılına merhaba pikniğinde beraberiz. Çocuklarımız çok güzel aktiviteler yaptı. Çok güzel oyunlar, su oyunları ve piknik etkinliğimiz oldu. Müzik, dans: Her şey çok güzeldi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz' diye konuştu.

Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Özel Gereksinimli Bireyler Koordinatörü Özlem Öztürk de her yıl düzenlenen geleneksel piknik etkinliğinin bu yıl da Zeytinpark'ta gerçekleştirildiğini söyledi. Öztürk şunları söyledi:

'Özel gereksinimli bireylerimiz ve aileleriyle döneme merhaba etkinliğimizde Zeytinpark'ın doğasında harika bir gün geçirdik. Destekleri için tüm gönüllü dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Muratpaşa Belediye Başkanımızın öncülüğünde bu yolda çocuklarımızın yanında olmaya devam ediyoruz.'