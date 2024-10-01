Konya'nın Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan, Eylül ayı boyunca okul, okul dolaşarak öğrenci ve öğretmenlere 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modelini anlatıyor.KONYA (İGFA) - Seminer döneminde öğretmen ve okul yöneticilerine, 9 Eylül itibariyle de yine öğretmen ve öğrencilere Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin tanıtımını yapan İşcan, her gün bir ilkokul, bir ortaokul ve bir liseyi ziyaret ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 eğitim öğretim yılında ortaya koyduğu ve kademeli olarak uygulanmaya başlayan yeni müfredatın tam olarak tüm okullarda işlevsel hale gelmesi için okul okul gezen Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan, zaman zaman veli toplantılarına da katılarak Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hakkında bilgilendirmelerde bulunuyor.

Velilerin de öğretmenler gibi eğitime katkı ve destek sağlayabileceklerini kaydeden İşcan, yeni eğitim müfredatın benimsenip özümsenmesi adına okul yöneticileri, öğretmen ve öğrencilerle her gün bir araya geliyor, dur durak bilmeden yeni maarif modelini anlatıyor.

Öğretmen ve öğrencilerle sohbet ederek görüş alış verişinde de bulunan Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli”nin 2024-2025 eğitim-öğretim yılında okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde uygulanacağını hatırlatarak bu mihvalde çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti. Mahmut İşcan, bu kapsamda ilçedeki tüm yöneticilere eğitimler verildiğini, ancak sahada bunları bizatihi görmek adına okul , okul, sınıf, sınıf dolaştığını belirtti.

İşcan, konu hakkında şu ifadelere yer verdi: “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli; insanın fıtri özelliklerini koruma ve geliştirmeyi, karakterini olgunlaştırmayı, şahsiyet bütünlüğünü oluşturmayı merkeze alarak insanın kendi yeteneklerini ve potansiyelini gerçekleştirmeyi ve toplum ile insan arasında akılcı ve ahlaki bir uyum oluşturmayı hedefler.”

Bu modelin, eğitimin kalitesini artırmak, çağın gereksinimlerine uygun bir eğitim sistemi oluşturmak ve Türkiye’nin gelecekteki eğitim vizyonunu şekillendirmek amacıyla geliştirildiğine dikkat çeken İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan; “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programı, Türkiye’nin eğitim sisteminde yenilikler ve reformlar yapmak amacıyla geliştirilen bir modeldir. Bu model, öğrenci merkezli öğrenme, dijitalleşme, eleştirel düşünme ve yaratıcılığı teşvik eden bir eğitim anlayışını benimser. Ayrıca, milli ve manevi değerlere önem vererek, çağdaş bilimsel ve teknolojik gelişmelerle uyumlu bir eğitim sunmayı hedefler. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, Türkiye’nin eğitimdeki hedeflerini ve vizyonunu yansıtarak, geleceğin ihtiyaçlarına uygun bireyler yetiştirmeyi amaçlar.” dedi.