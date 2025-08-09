Bursa Büyükşehir Belediyesi, zengin kültürel mirası ve büyüleyici doğal güzellikleriyle her zaman ön planda olan Mudanya’da sahil ve çevre düzenleme çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Bursa’da kent merkezinin yanında ilçelerin de daha yaşanabilir ve sağlıklı hale gelmesi için projeler geliştiren Büyükşehir Belediyesi, Bursalıların yaz aylarında en çok tercih ettiği ilçelerden olan Mudanya’da da yatırımlarına devam ediyor. Yemyeşil bitki örtüsü ve doğal güzellikleriyle önemli bir turizm merkezi olan Mudanya’nın yaya öncelikli bir kent olmasını amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda İstasyon Caddesi’nde başlattığı çevre düzenleme çalışmalarını yüzde 65 oranında bitirdi.

Proje kapsamında yürüyüş yolu olarak kullanılacak alanda kıyı şeridi boyunca oturma ve dinlenme alanları planlandı. 600 metrekare çelik konsol üzerine ahşap kaplamanın yapılacağı projede, 300 metrekare yeşil alan, seyir terasları ve oturma alanları oluşturulacak. Yol devamındaki 3000 metrekarelik plaj alanında ise 138 metre uzunluğunda kademeli duvarlarla 800 metrekare yeşil alan düzenlemesi yapılıyor. Yol üzerindeki yeşil alanlarda yağmur sularının doğrudan toprağa karışmasını sağlamak amacıyla da ‘Bioswales’ tipi yağmur hendekleri uygulanıyor.

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey, beraberindeki CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyerek Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Hakan Tanrıöver ve ekiplerden bilgi aldı.

İstasyon Caddesi’nin işlemlerin bitmesinin ardından Bursalıların yeni buluşma mekanı olacağını söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, projenin Mudanya’ya nefes aldıracağını ve çehresini değiştireceğini belirtti. Çalışmaya büyük önem verdiklerini anlatan Başkan Bozbey, “Proje yüzde 65 oranında tamamlanmış olup çalışmalar devam ediyor. İstasyon Caddesi, Mudanya’ya değer katacak. Aynı zamanda Bursa’dan gelen misafirleri ve diğer illerden gelen misafirleri de en iyi şekilde ağırlayacaktır” dedi.

Çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü ifade eden Başkan Bozbey, “3000 metrekare civarında bir plaj alanı oluşturuyoruz. Aynı zamanda demiryolu hattının son bulduğu ‘Eski İstasyon’ dediğimiz bölgede de 800 metrekarelik bir plaj oluşturuyoruz. Sahil kenti olan Mudanya’da su sporlarının daha fazla gelişmesi için yeni projeler başlatıyoruz. Hem gençlerimiz su sporu yapma imkanı bulacak hem de Mudanya harika bir esere daha sahip olacak” diye konuştu.

Proje kapsamında yağmur sularını da değerlendirmiş olacaklarını söyleyen Başkan Bozbey, “Suyun önemini biliyoruz. Bu kapsamda ‘Bioswales’ tipi yağmur hendekleri uygulamasını yapacağız. Yağmur sularının doğrudan toprağa karışmasını sağlayarak yeşil alanlara daha faydalı olmasını sağlayacağız” dedi.

Mudanya’daki balıkçıları da unutmadıklarını belirten Başkan Bozbey, “Balıkçıların bulunduğu alanla ilgili çalışmalara da başlayacağız. Alanı olduğu gibi boşaltarak yeni bir sinerjiyle yeni bir proje hazırlıyoruz. Mudanya’yı daha güzel hale getirecek projeleri tek tek yaşama geçireceğiz” diye konuştu.

Vatandaşların sevgi gösteriyle karşıladığı Başkan Bozbey, proje hakkında bilgi vererek Mudanyalılarla sohbet etti.