Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 3 gün süren Çamlıbel orman yangınında gösterilen özverili çalışmalar nedeniyle, Kahramanmaraş Afet ve Acil Durum Platformu üyesi derneklere AFAD Kahramanmaraş İl Müdürlüğü tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - AFAD İl Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen törende, yangının ilk anlarından itibaren sahada aktif görev alan sivil toplum kuruluşlarına teşekkür belgeleri, AFAD Kahramanmaraş Arama Kurtarma Birlik Müdürü Mehmet Sevinç tarafından takdim edildi.

Törene; Nezir Derneği Kahramanmaraş Temsilciliği, AtakDer Onikişubat, Göksun ve Kahramanmaraş İl Temsilciliği, Kahramanmaraş Arama Kurtarma ve Ahde Vefa Derneği, Yesevi Hareketi Kahramanmaraş Temsilciliği, Kahramanmaraş Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği, AFED Arama Kurtarma Derneği Kahramanmaraş Temsilciliği ve Şahbaz Uluslararası İnsani Yardım ve Arama Kurtarma Derneği’nin temsilcileri ve başkanları katıldı.

AFAD Kahramanmaraş Arama Kurtarma Birlik Müdürü Mehmet Sevinç törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “Çamlıbel’de yaşanan orman yangını sürecinde kamu kurumlarıyla birlikte hareket eden sivil toplum kuruluşlarımız sahada büyük bir özveriyle çalıştı. Gönüllülük esasına dayanan bu destek, bizler için çok kıymetli. Yangının söndürülmesinde ve sonrasındaki insani yardım faaliyetlerinde gösterdikleri fedakârlık nedeniyle tüm derneklerimize teşekkür ediyorum.Ayrıca şunu da özellikle vurgulamak isterim ki, AFAD Kahramanmaraş İl Müdürümüz Sayın Tayfun Temur da platform derneklerimizin çalışmalarını yakından takip ediyor ve bu gönüllü çabaları oldukça önemsiyor. Bu tür koordinasyonlar, afetlerle daha güçlü ve hızlı mücadele etmemizi sağlıyor.”

Kahramanmaraş Afet ve Acil Durum Platformu Başkanı Tural Şahbazlı ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı:“Afet anlarında koordineli hareket etmek ve hızlı organize olmak hayati önem taşıyor. Çamlıbel yangını, sivil toplumun sahadaki gücünü bir kez daha ortaya koydu. AFAD’la kurduğumuz güçlü iş birliği sayesinde platform üyesi derneklerimizle birlikte hızlı bir şekilde bölgeye ulaştık. Hem söndürme sürecinde hem de afetzedelere yönelik yardımlarda elimizi taşın altına koyduk. Bu anlamlı takdim için AFAD İl Müdürümüz Sayın Tayfun Temur’a ve Birlik Müdürümüz Sayın Mehmet Sevinç’e teşekkür ediyorum. Gösterdikleri samimi iş birliği ve destek, gönüllü teşkilatlarımız için son derece kıymetlidir. Dayanışma içerisinde yürümeye devam edeceğiz.”

Tören, teşekkür belgelerinin takdim edilmesinin ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.