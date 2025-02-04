Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde Bursa'nın Mudanya ilçesinden Hatay’a gönderilen dayanışma malzemelerine, Mudanyalı çocuklar da yazdığı mektupları ekledi.BURSA (İFA) - Mudanya Belediyesi, Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümünde Hatay’a gıda, hijyen ve giyim gibi temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu yardım TIR’ı gönderdi.

Yardım kolilerinde en dikkat çeken detay Mudanya Belediyesi Zübeyde Ana Anaokulu ile M. Agah Bursalı Gündüz Bakımevi'ndeki 5-6 yaş grubu öğrencilerinin yazdığı mektuplar ve çizdiği resimler oldu.

Aileleriyle birlikte mektuplar yazan ve sınıflarında duygularını resimlere döken çocuklar, depremden etkilenen yaşıtları için ev ve oyun parkı dileğinde bulundu.

Sevgilerini, gülümseyen kalp ağaçlarıyla resmeden miniklerin bu anlamlı mesajları, Hatay’daki çocuklara moral olması için oyuncak kolilerine yerleştirildi.

Yardım malzemelerinin yüklendiği TIR, depremin yıl dönümünde ulaşmak üzere Bursa'dan Hatay'a doğru yola çıktı.