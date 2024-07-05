BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde yeni çeşit buğdaylardan elde edilen yüksek verim yüzleri güldürdü.

Mudanyalı üretici Kaya Ali Sezgiç' in tarlasında kurulan demonstrasyon çeşitlerinin hasadına Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ve ilçe protokolü ile birlikte katılan Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar; buğdayın besin maddesi olarak kullanılan bitkiler arasında dünyada ekiliş ve üretim bakımından ilk sırada yer aldığını söyledi.

Anavatanı Anadolu olan buğdayın, dünyada 55 ülkenin temel besin maddesi olduğunu Türkiye'de şu anda yaklaşık 55 milyon hektarlık bir alanda 22 milyon ton civarında buğday üretimimiz olduğunu belirten Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, "Bursa'da oran olarak az ama buğday verimimiz 163 bin ton civarında. Buğday üretiminin artırılması ile ilgili olarak veya buğday çeşitlerini geliştirme ile ilgili bizim Bakanlığımıza bağlı araştırma enstitülerimiz var. Bu araştırma enstitülerinde verimi daha yüksek buğday çeşitleri geliştiriliyor ve tescil ediliyor. Mudanya İlçe Müdürlüğümüz, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Sakarya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nden elde ettiği çeşitlerle burada yeni bir demonstrasyon kurmuş. Bursa'da buğday verimini yükseltmek adına çalışmalar yürütülüyor. Buradaki buğday çeşitlerini inceledik, verimleri oldukça yüksek görünüyor. Üreticimiz ile de görüştük, o da verimin çok yüksek olduğunu dile getirdi. Bu demonstrasyonun çiftçilerimiz için faydalı olmasını, bu çeşitlerin Bursa'da yerleşmesine katkı sağlamasını temenni ediyorum.'' diye konuştu.

İlk buğday hasadını biçerdöverle gerçekleştiren Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi ise, çiftçilerimize hayırlı ve bereketli bir yıl olması temennisinde bulundu. Yaklaşık 10 dönümlük alanda Arifbey, Mirsa,Yüksel, Eylül, Harman 22, Damla adı verilen 6 çeşit buğdayın hasadının yapıldığı törende, yerli buğday çeşitlerinin morfolojik, tarımsal, patolojik ve kalite özellikleri hakkında bilgiler alan katılımcı protokol, daha güçlü ve sürdürülebilir bir tarım için çalışmaya devam edeceklerinin mesajını verdi.