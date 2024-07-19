Bursa'nın Mudanya ilçesinde, tamamlanmayan sahil yollarının geçici çözüm olarak yamalarla onarılmasına tepkiler yükseliyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Mudanya ilçesindeki yolların bakımı konusunda tartışmalar devam ediyor. Son zamanlarda, tamamlanmayan sahil yollarının geçici olarak yamalarla onarılmasına vatandaşın tepkisi giderek artıyor.

Mudanyalı vatandaşlar, bu durumun sahil güvenliği açısından risk oluşturabileceğini ve uzun vadede maliyetli olabileceğini belirtiyor. Bazı vatandaşlar, yamaların geçici çözümler olduğunu ve yolların düzenli bakımının gerekliliğini vurguluyor.