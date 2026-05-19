Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz öncülüğünde hayata geçirilen 126 bin metrekarelik Pelitli Bayraktepe Mesire Alanı; akıllı sistemleri, geri dönüşüm uygulamaları, spor parkurları ve tarihi simgeleriyle vatandaşların hizmetine sunuldu.

KOCAELİ (İGFA) - Gebze'de Pelitli Bayraktepe Mesire Alanı, vatandaşların hizmetine açıldı. Doğa, teknoloji, spor ve manevi değerleri bir araya getiren dev proje, Gebze'nin sosyal yaşamına yeni bir soluk getirecek.

Toplam 126 bin metrekarelik alan üzerine kurulan Pelitli Bayraktepe Mesire Alanı; akıllı altyapı sistemleri, sosyal donatı alanları, doğal yaşam unsurları ve adrenalin parkurlarıyla dikkat çekiyor.

Proje kapsamında ormandan kiralanan 113 bin 500 metrekarelik alan ile belediyeye ait 12 bin 500 metrekarelik yeşil alan bütünleştirilirken, bölgeye 60 bin yeni bitki kazandırıldı. Yürüyüş yolları boyunca ise bin adet meyve ağacı, lavantalar ve kır çiçekleri dikildi.

Gebze Belediyesi tarafından projede çevre dostu uygulamalara öncelik verildi. Peyzaj alanlarında yağmur suyunu depolayarak yeniden kullanan otomatik sulama sistemi devreye alınırken, güneş panelli ve yoğunluğa göre çalışan akıllı aydınlatma sistemleri kuruldu. Projede ayrıca geri dönüşüm uygulamaları da öne çıktı.

Spor sahalarında kullanılan çimlerin, Alaettin Kurt Stadyumu'ndan sökülen geri dönüşüm malzemelerinden elde edildiği belirtilirken, ahşap imalatlarda ise bölgede fırtınalarda zarar gören ağaç gövdeleri değerlendirildi.

BAŞKAN BÜYÜKGÖZ: 'GEBZE'MİZE DEĞER KATACAK'

Mesire alanının hizmete açılmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, projenin sadece bir yeşil alan olmadığını ifade etti.

Pelitli Bayraktepe Mesire Alanı, Gebze'nin doğasına, tarihine ve geleceğine sahip çıkan önemli bir yaşam alanı olduğunu ifade eden Başkan Büyükgöz, 'Akıllı sulama sistemlerinden geri dönüşüm uygulamalarına kadar her ayrıntıda çevreyi ve tasarrufu ön planda tuttuk. Vatandaşlarımızın aileleriyle huzur içinde vakit geçireceği, gençlerimizin spor ve adrenalinle buluşacağı önemli bir projeyi daha Gebze'mize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz' dedi.

Pelitli Bayraktepe Mesire Alanı'nda vatandaşların konforu için çok sayıda sosyal donatı alanı da yer alıyor.

Tesis içerisinde 1.750 kişilik oturma kapasitesine sahip dumansız piknik alanları, közde kahve ve semaver çayevi, seyir locası ve doğal ürün satış noktaları yer alırken, HGS sistemli 500 araç kapasiteli tam otomatik otopark, 2 ayrı mescit, 4 farklı noktada lavabo alanı, asfalt ring yolu ile güvenlik kamera ve anons sistemleri de vatandaşların hizmetine sunuldu.