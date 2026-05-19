Sakarya'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Serdivan Metehan Başar Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliklerle coşkuyla gerçekleştirildi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya'da düzenlenen kutlama programında 24 branşta genç sporcular çeşitli spor gösterileri ve halk oyunları gösterileri ilgiyle izlenirken, çalınan marşlar ve şarkılara coşkulu bir şekilde eşlik edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, her zaman gençlerin yanında olduklarını onların sporla, sanatla ve eğitimle iç içe büyümesi için gereken desteği sunduklarını belirterek, 'Daha modern, güvenli ve donanımlı alanlar oluşturarak gençlerimizin potansiyellerini en iyi şekilde ortaya koyabilmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu vesileyle başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, aziz milletimizin ve tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum' dedi.

Kutlama programına, Başkan Alemdar'ın yanı sıra, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sakarya AK Parti Milletvekilleri Ertuğrul Kocacık ve Murat Kaya, SakaryaCumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Sakarya Garnizon Komutanı Piyade Albay Ramazan Sedat Baş, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, il müdürleri, STK başkanları, siyasi parti temsilcileri, gaziler, muhtarlar, sporcular, antrenörler ve gençler de hazır bulundu.