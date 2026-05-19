ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Kurtuluş Mahallesi'nde yapımı devam eden Kurtuluş Kapalı Pazar Yeri inşaatını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

İki ay önce temeli atılan ve yoğun bir çalışma temposuyla ilerleyen projenin şimdiden yüzde 50'sinin tamamlandığı açıklandı.

​'KAMUSAL BİR MEKÂN OLACAK'

​İnşaat sahasında açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, projenin Eskişehir'in en güzel tesislerinden biri olacağını vurgulayarak şunları söyledi:

​'Hemşehrilerimiz için sahada olmaya, çalışmalarımızı yakından takip etmeye devam ediyoruz. Yaklaşık iki ay önce buranın temel beton atma işlemini gerçekleştirmiştik. Bu kadar kısa bir sürede neredeyse inşaatın yüzde 50'si tamamlanmış durumda. Kurtuluş Pazar Yerimiz sadece bir alışveriş merkezi olmayacak, aynı zamanda hemşehrilerimizin güvenle, huzurla ve konforla buluştukları kamusal bir mekân olacak.'

​Başkan Ünlüce ayrıca, yapım sürecinde gösterdikleri sabır ve anlayıştan dolayı bölge esnafına, mahalle sakinlerine ve çalışan ekiplere teşekkürlerini iletti.

​MAHALLE MUHTARINDAN TEŞEKKÜR

​Ziyaret sırasında konuşan Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Akın Günyüzü de çalışmaların hızından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Günyüzü, 'Adeta daha dün gibiydi, Ayşe Başkanımızla birlikte burada Ramazan ayında sahur yapmıştık. Yüzde 50'sinin şu anda tamamlanmış olmasından son derece memnunuz. Pazar market inşaatımız ve çevredeki yatırımlarla birlikte mahallemiz gün geçtikçe güzelleşiyor ve değer kazanıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.' ifadelerini kullandı.

​Modern mimarisi ve çok amaçlı kullanım alanlarıyla dikkat çeken Kurtuluş Kapalı Pazar Yeri'nin, tamamlandığında bölgenin en önemli sosyal ve ticari merkezlerinden biri olması hedefleniyor.