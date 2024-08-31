Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin sembolü olan 30 Ağustos Zafer Bayramı, Mudanya’da tarihi bir coşkuyla kutlandı. Mudanya Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliklerde, Kuva-yi Milliye ruhu yeniden hayat buldu.BURSA (İGFA) - 102 yıl önce kazanılan Büyük Zafer, Mudanya'da düzenlenen anlamlı etkinliklerle kutlandı. İskele Meydanı'ndan Mütareke Meydanı'na kadar uzanan Zafer Yürüyüşü, halkın büyük ilgisiyle gerçekleşti. Yürüyüşün ardından Antalya Gençlik Tiyatrosu sanatçılarının Nazım Hikmet'in Kurtuluş Savaşı'nı anlattığı kitabından uyarlayarak sahnelediği “Kuva-yi Milliye: Bir Kurtuluş Savaşı Destanı” tiyatro oyunu, izleyicilere milli mücadele ruhunu yeniden yaşattı. Kutlamalara Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, belediye başkan yardımcıları, Muharip Gaziler Derneği Mudanya Temsilcisi İbrahim Özyurtlu, gaziler ve yüzlerce Mudanyalı katıldı.

BAŞKAN DALGIÇ: “TARİHİMİZİN BİLİNCİNDE OLMALIYIZ”

Etkinlikte bir konuşma yapan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, 30 Ağustos’un Türkiye için taşıdığı büyük öneme dikkat çekti. Dalgıç, "26 Ağustos'ta başlayan Büyük Taarruz, 30 Ağustos’ta Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile zaferle sonuçlandı. Samsun’da bir avuç devrimciyle başlayan kurtuluş mücadelesi, tüm milletimizin inancıyla zaferle taçlandı. Bugün burada bulunmamızın temelinde yatan bu mücadele ruhunu asla unutmamalıyız" dedi. Başkan Dalgıç, konuşmasında Kuva-yi Milliye ruhunun önemine de vurgu yaparak, "Tarihimizi unutmadan, bu mücadele ruhunu daima içimizde canlı tutmalıyız. Bu bilinçle hareket ederek, kazanımlarımıza sahip çıkmalıyız" ifadelerini kullandı.

Mudanya’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın coşkuyla kutlanması, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesine duyduğu derin saygıyı bir kez daha gözler önüne serdi. Belediye tarafından organize edilen etkinlikler, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı ve milli birlik duygusunu pekiştirdi.