Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve Türkiye’nin en büyük graffiti şenliği olarak bilinen etkinlik, yerli ve yabancı sanatçıları bir araya getiriyor. Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen toplam 46 graffiti sanatçısı, şenlik kapsamında hünerlerini sergileyerek sokak sanatını yeniden tanımlıyor.BURSA (İGFA) - Etkinliğe katılan ünlü graffiti sanatçısı LETHE, sokak sanatının yanlış algılandığını belirterek, grafitinin yalnızca bir karalama değil, sanatsal bir ifade biçimi olduğunu vurguladı. "Bu tarz organizasyonlara ihtiyacımız var. Sokak sanatı biraz farklı algılanıyor. Grafiti karalama olarak görülüyor, ancak bunun sanatsal bir boyutu da var. Bu tarz sanatı ve sanatçıyı öne çıkaran organizasyonların devam etmesini istiyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne de bu fırsatı sunduğu için teşekkür ediyoruz," dedi.

MEHMET ARİF DEMİRÖREN: "BURSA, MARMARA BÖLGESİ'NDE ÖNCÜ ROL ÜSTLENİYOR"

Grafiti sanatçısı ve iş insanı Mehmet Arif Demirören ise, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin sanatçılara üst düzey bir hizmet sunduğunu ve Marmara Bölgesi'nde bu tür bir etkinliğe ev sahipliği yapan tek belediye olduğunu belirtti. Demirören, "40 farklı şehirden ve yurtdışından gelen sanatçılarla birlikteyiz. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne, bu organizasyona ev sahipliği yaptığı için çok teşekkür ederiz. Bu tür etkinlikler, sokak sanatının hak ettiği değeri görmesini sağlıyor," ifadelerini kullandı.

SOTE149, OVERGRİME VE KUŞ149: "SOKAK SANATI DESTEKLENMELİ"

Etkinliğe katılan ve Sote149, Overgrime, Kuş149 gibi mahlaslarla bilinen graffiti sanatçıları, sokak sanatlarının daha fazla desteklenmesi gerektiğini vurguladılar. "Bu tarz sokak sanatlarının daha çok öne çıktığı etkinliklerin daha fazla destek görmesini istiyoruz. Bütün büyükşehirlerde bu etkinliklerin artmasını talep ediyoruz," dediler. Sanatçılar, grafiti sanatının illegal olarak başladığını ancak doğru yerlerde yapıldığında herkes tarafından kabul görebileceğini ve yasal etkinliklerle sanatlarını icra etme imkânı bulduklarını belirttiler.

SOKAK SANATI YASAL PLATFORMLARDA HAK ETTİĞİ YERE ULAŞIYOR

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen bu şenlik, sokak sanatının sadece illegal bir faaliyet olmadığını, aynı zamanda topluma sanatsal bir değer kazandırabileceğini gözler önüne seriyor. Etkinlik, Türkiye'deki diğer büyükşehir belediyelerine de örnek teşkil edecek nitelikte.

Graffiti şenliği, yalnızca sanatçıları değil, sanata ve sokak kültürüne ilgi duyan herkesi bir araya getirerek, sokakların sanatla buluştuğu bir platform oluşturuyor. Bu tür etkinliklerin artması, sokak sanatının daha geniş kitlelere ulaşmasına ve toplumda kabul görmesine katkı sağlıyor. Bursa'da başlayan bu hareketin, diğer şehirlerde de yankı bulması ve sokak sanatının hak ettiği değeri görmesi umuluyor.