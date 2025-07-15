Bursa'nın Mudanya ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla ilçe protokolü şehitlik ziyareti düzenledi. Mudanya Kaymakam Ayhan Terzi, “Bu topraklarda hür yaşayabiliyorsak şehitlerimize borçluyuz” dedi.BURSA (İGFA) - Mudanya Kaymakamlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde düzenlediği etkinlikle şehitleri andı.

Kaymakam Ayhan Terzi, şehitlik ziyaretinde bulunarak kabirler başında Kur’an-ı Kerim okudu ve dualar etti. Ziyaretlere Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ile ilçe protokolü de eşlik etti.

Mehmet Akif Ersoy'un “Bastığın yerleri ‘toprak!’ diyerek geçme, tanı! Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı" mısralarıı alıntılayan Kaymakam Terzi, "Bu topraklarda hür yaşayabiliyorsak, gözünü kırpmadan şehadete yürüyen kahramanlarımıza borçluyuz” dedi. 15 Temmuz’un kahramanlık, bağımsızlık, özgürlük, demokrasi ve inanç günü olduğunu vurgulayan Kaymakam Terzi, “Şehitlerimizin yüreğimizde yaşayacağını, unutmadık ve unutmayacağız” diyerek şehitlere rahmet, gazilere minnet dileklerini iletti.

DEMOKRASİ VE BAYRAK YÜRÜYÜŞÜNE DAVET

Kaymakam Terzi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla saat 20.45'te gerçekleştirilecek "Demokrasi ve Bayrak Yürüyüşüne" tüm vatandaşları davet ederek, "Milletimizin kahramanlık destanını hep birlikte anmak ve ay yıldızlı bayrağımızla yürümek için buluşuyoruz!" çağrısında bulundu.