Bursa Mudanya’da Tirilye Mahallesi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü için yerel belediye tarafından mahalle sakinleriyle kutlandı.BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyesi tarafından organize edilen 13 Eylül Tirilye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı dolayısıyla kutlama programı Tirilye Atatürk Parkı'na çelenk sunumuyla bşaladı. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ve belediye meclis üyelerinin yanı sıra mahalle sakinlerinin hazır bulunduğu etkinlikler Tirilye Kültür Merkezi’nden sahile kortej yürüyüşüyle devam etti.

Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği programda, kurtuluşun simgesi olan bağımsızlık ruhu bir kez daha canlandı.

“Bir çift mavi gözden tüm Anadolu’ya yayılan bağımsızlık ateşinin ışığında, Tirilye’nin kurtuluşunun 103. yılını kutluyoruz" diyen Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, törende yaptığı konuşmada, " Tirilyeliler, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının iradesine sahip çıkmaya devam ediyor. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü bize kazandıran tüm kahramanları saygı ve minnetle anıyoruz” diye konuştu.

Kutlamalar, Nilüfer Roman Orkestrası’nın Tirilye Sahili’nde verdiği konserle renklendi.