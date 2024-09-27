BURSA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlık mücadelesinde önemli duraklardan olan 11 Ekim Mudanya Mütarekesi’nin 102’nci yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan program, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç tarafından kamuoyuna duyuruldu.

Belediye Başkan Yardımcıları Baran Güneş ve Volkan Keçici'nin de hazır bulunduğu MUDAŞ Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen kahvaltılı toplantıda açıklama yapan Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, “Kuruluşta imzamız var” diyerek bağımsızlık mücadelesinin barışla taçlandığı Mudanya Mütarekesi’nin ilçe ve ülke adına diplomatik açısından önemine dikkati çekti.

102’nci yıl dönümü dolayısıyla 9 günlük bir program hazırladıklarını duyuran Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, 3-11 Ekim tarihlerinde dolu dolu geçecek etkinliklerin 1922 yılında süren önemli diplomatik süreçle paralellik kurduklarını söyledi. Mütareke günlerinde yaşanan büyük diplomatik başarıyı ve barışa giden yolu halkımıza yeniden hatırlatmak için tüm etkinliklerin özenle planladığını kaydeden Başkan Dalgıç, etkinliklerde, mütareke ima töreninin canlandırılmasından Barış Yolu Ödülleri’nin takdimine, tarihsel gezilerden kültür sanat faaliyetlerine kadar pek çok anlamlı programın olacağını belirtti.

BARIŞ YOLU ÖDÜLÜ SAHİBİNİ BULUYOR

Bu arada bu yıl üçüncüsü verilecek Mudanya Mütarekesi Barış Yolu Ödülü’nün Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Ayşe Yüksel’e takdim edileceğini söyleyen Başkan Dalgıç, geçen yıl maç programlarından katılamayan Kadın Milli Voleybol Takımı’nın da bu yıl ödüllerini kavuşacağını hatırlattı. 11 Ekim’deki resmi törenlere CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katılarak tarihi mirasa sahip çıkacağını vurgulayan Başkan Dalgıç, sadece Mudanya’da yaşayan değil, ülkenin her yanındaki halkı da Cumhuriyet için büyük önem taşıyan bu anlamlı günde Mudanya’ya davet etti.

"MUDANYA, BARIŞ VE UZLAŞININ KENTİ"

Mudanya’nın barışın ve uzlaşının kenti olarak tarihteki öneminin gururla yaşatmaya devam edileceğini ifade eden Başkan Dalgıç, Mudanya Belediyesi’nin de paydaşı olduğu Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, ÇEKÜL Vakfı ve Bursa Okulu iş birliğiyle 4-5 Ekim’de düzenlenecek Ulusalararası Mudanya Mütarekesi ve Kültürel Miras Sempozyumu’nun da ilçe tarihin öneminin bir kez daha vurgulayacağını sözlerine ekledi.

