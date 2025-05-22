Bursa'da Mudanya Halk Eğitim Merkezi personeli, Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Konsorsiyumu kapsamında yurt içi ve yurt dışı eğitimlerle vizyonunu geliştiriyor.BURSA (İGFA) - Mudanya Halk Eğitim Merkezi (HEM), Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordinasyonunda yürütülen “Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Konsorsiyumu” projesiyle personelinin eğitim vizyonunu güçlendiriyor.

HEM Müdürü Dr. İrfan Bülbül, 2025 yılında Danimarka, Finlandiya, İspanya, Hırvatistan ve Sırbistan’da “İş Başı Gözlem ve Yetişkin Öğrenici” eğitimlerinin, yurt içinde ise Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mudanya Üniversitesi iş birliğiyle “Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Günleri” faaliyetlerinin devam ettiğini açıkladı.

"EĞİTİMLER KURUMUMUZA DEĞER KATIYOR"

Yurt dışında 5 gün süren iş başı gözlem eğitimlerinin, personelin yetişkin eğitimi uygulamalarını öğrenmesini ve uluslararası iş birliği imkanlarını değerlendirmesini sağladığını belirten Dr. Bülbül, yurt içi eğitimlerin ise Mudanya Üniversitesi’nde, belirlenen program dahilinde yerli ve yabancı uzmanların sunumlarıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Dr. Bülbül, projenin personelinin eğitim vizyonunu geliştirdiğini, kazanımların ise kurumda uygulanma fırsatı bulduğunu vurguladı.

Mudanya HEM'in deneyimli müdürü Dr. İrfan Bülbül, Danimarka'daki İşbaşı Gözlem faaliyeti ile Türkiye’deki eğitim pratiklerini Danimarkalı meslektaşlarıyla paylaşırken, Slagelse’deki başarılı uygulamaları da Mudanya’ya taşıma fırsatı buldu.