Bursa'nın Mudanya ilçesi Göynüklü Mahallesi’nde özel bir şirketin gerçekleştirdiği fidan dikimiyle Hatıra Ormanı projesi hayata geçiriliyor. Bu kapsamda toplamda 10 bin ağaçlık bir orman için ilk adım atıldı.BURSA (İGFA) - OYAK HORSE şirketi Türkiye Orman Genel Müdürlüğü ile iş birliği içinde gerçekleştirdiği toplam 10 bin ağaçlık hatıra ormanı ile doğaya pozitif bir etki sağlayacak ve gelecek nesiller için kalıcı bir miras bırakacak.

OYAK HORSE Genel Müdürü Gökhan Deniz, oluşturulacak hatıra ormanının sürdürülebilirlik vizyonunun en somut göstergelerinden biri olacağını söyledi.

Çalışanlarıyla birlikte, doğaya olan sorumluluğu yerine getirerek gelecekte karbon salınımını azaltacak bir miras bırakacaklarını söyleyen Deniz, "Ekosistemimize nefes olacak olan bu ağaçlar, yaşam döngüleri boyunca CO₂ emilimi yaparak karbon ayak izinin azaltılmasına ve daha temiz bir gelecek oluşturulmasına destek olacaktır. Mudanya Göynüklü Mahallesi'nde oluşturulacak 'OYAK HORSE Hatıra Ormanı' ile doğa dostu projemizle geleceğe nefes oluyoruz" dedi.