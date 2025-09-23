Bursa'da Mudanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ertan Abdulazizoğlu, 38. Ahilik Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Ahilik, iş ahlakımızı şekillendiren bir rehberdir. Esnafımız, ‘müşteri velinimettir’ anlayışıyla Mudanya’nın misafirperver kimliğini güçlendiriyor” dedi.BURSA (İGFA) - Türkiye genelinde kutlanan 38. Ahilik Haftası, Mudanya’da esnaf ve sanatkârlar arasında büyük bir heyecanla karşılandı.

Mudanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (MESO) Başkanı Ertan Abdulazizoğlu, haftaya özel yaptığı açıklamada, ahiliğin sadece bir gelenek değil, günümüz iş dünyasında yol gösterici bir rehber olduğunu vurguladı. “Mudanya esnafı olarak, atalarımızdan devraldığımız dürüstlük ve dayanışma mirasına sahip çıkmaktan gurur duyuyoruz” diyen Başkan Abdulazizoğlu, “Ahilik, ‘müşteri velinimettir’ anlayışıyla hareket eden esnafımızın temel felsefesidir. Bu değerler, iç turizmle canlanan ilçemizin misafirperver kimliğini güçlendiriyor” dedi.

Esnafın, “Müşterinin işi görüldü, hayırla işleriniz olsun” sözleriyle Ahilik ruhunu yaşattığını belirten Abdulazizoğlu, bu yaklaşımın ilçenin itibarını da yükselttiğini ifade etti. Özel bir etkinlik düzenlenmese de Ahilik değerlerinin her dükkânda ve ticari ilişkide canlı tutulduğunu vurgulayan Başkan Abdulazizoğlu, “Esnafımız, işini ibadet bilinciyle yapıyor. Hem helal kazanç sağlıyor, hem de ilçemizin prestijine katkı sunuyor” diyerek, Mudanyalıları yerel esnafına sahip çıkmaya ve Ahilik değerlerini yaşamaya davet etti.