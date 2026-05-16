İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi, Engelliler Haftası çerçevesinde anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Temsili askerlik uygulaması kapsamında bir günlüğüne vatani görevlerini yerine getirecek olan özel bireyler için asker eğlencesi düzenlendi. Engelsiz Yaşamevi'nde düzenlenen eğlencede özel bireyler ve aileleri duygu dolu anlar yaşadı. Programa katılan Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu askerlerin ellerine kına yaktı. Davul ve zurna eşliğinde gerçekleştirilen eğlencenin ardından askerlere uğurlama merasimi yapıldı.