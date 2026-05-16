Osmangazi Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen 'Medya Buluşmaları' programının konuğu, Bursa basınının genç isimleri Taha Tütüncü ve Ceren Sümbül oldu. Genç muhabirler, gazetecilik mesleğine adım atmaya hazırlananlara deneyimlerini aktararak önemli tavsiyelerde bulundu.

BURSA (İGFA) - Gazetecilik mesleğine gençlerin gözünden bakmayı amaçlayan '19 Mayıs Atütürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Haftasında Gazetecilik Mesleğine Genç Bakış' söyleşisi Gençlik ve Girişimcilik Merkezi'nde düzenlendi. Moderatörlüğünü Sevda Kurul'un yaptığı söyleşide, genç muhabirler mesleki deneyimlerini, sahada karşılaştıkları zorlukları ve gazetecilikte iletişimin önemini anlattı.

Olay Gazetesi Muhabiri Taha Tütüncü ile Bursa Hakimiyet Gazetesi Muhabiri Ceren Sümbül, özellikle mesleğe yeni başlayacak gazeteci adaylarına tavsiyelerde bulunarak, gazetecilikte araştırmacı olmanın, doğru bilgiye ulaşmanın ve sahada güçlü iletişim kurmanın önemine dikkat çekti. Programda ayrıca dijital medyanın gelişimi, gençlerin haberciliğe bakışı ve yerel medyanın geleceği üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Yoğun ilgi gören söyleşinin sonunda Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, günün anısına genç muhabirlere hediye takdim etti.