Manisa Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında şehri dev bir festival alanına dönüştürmeye hazırlanıyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun sosyal belediyecilik ve yaşayan şehir vizyonu doğrultusunda organize edilen Gençlik Haftası etkinliklerinin açılışını, Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinden Zeynep Bastık yapacak.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Haftası etkinliklerinin perdesi, 17 Mayıs Pazar günü saat 21.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda açılıyor. Kendine has tarzı, hit şarkıları ve dinamik sahne performansıyla milyonların sevgilisi olan Zeynep Bastık, en sevilen şarkılarını Manisalı gençler ve tüm müzikseverler için seslendirecek. Şehrin kalbi sayılan Cumhuriyet Meydanı'nda kurulacak dev platformda gerçekleşecek ücretsiz konserle Gençlik Haftası coşkusu zirveye taşınacak.

Cumhuriyet Meydanı'nda 6 Gün Boyunca Yıldız Yağmuru

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Gençlik Festivali, Zeynep Bastık konserinin ardından da hız kesmeden devam edecek. Her tarzdan müzikseveri bir araya getirecek olan festivalin 6 günlük dolu dolu programı ise şöyle:

18 Mayıs Pazartesi (21.00): Senfoni ve Çok Sesli Gençlik Korosu

19 Mayıs Salı (21.00): Ozbi

20 Mayıs Çarşamba (21.00): Kibariye

21 Mayıs Perşembe (21.00): Simge

22 Mayıs Cuma (21.00): Duman

Kampüsten Konser Alanına Ücretsiz Servis

Manisa Büyükşehir Belediyesi, üniversite gençliğinin konserlere katılımını kolaylaştırmak amacıyla çalışma yaptı. Gençlik Haftası boyunca her gün, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Muradiye Kampüsü'nden konserlerin düzenleneceği Cumhuriyet Meydanı'na ücretsiz servis imkanı sağlanacak. Böylece öğrenciler, ulaşım sorunu yaşamadan festival coşkusuna ortak olabilecek.

Başkan Dutlulu'dan Manisalılara Davet

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, tüm şehre yayılacak bu büyük coşku öncesi tüm Manisalıları coşkuya ortak olmaya davet etti. Başkan Dutlulu, 'Gençlerimizin enerjisi ve heyecanıyla Manisa'mıza yakışır muhteşem bir etkinlik takvimi hazırladık. Cumhuriyet Meydanı'nda saat 21.00'de başlayacak ve 6 gün boyunca sürecek olan tüm konserlerimiz ücretsizdir. Üniversiteli gençlerimizin ulaşımlarını kolaylaştırmak için Muradiye Kampüsü'nden de ücretsiz servislerimizi devreye alıyoruz. Başta geleceğimizin teminatı olan sevgili gençlerimiz olmak üzere, tüm Manisa halkını bu büyük coşkuya ortak olmaya, bu heyecanı hep birlikte paylaşmaya davet ediyorum' dedi.