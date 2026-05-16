Konya Büyükşehir Belediyesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliğinde hayata geçirilecek 'PUHU' küp uydu projesi kapsamında, belediye üst yönetiminin katılımıyla bilgilendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirildi.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin (NEÜ) ortaklaşa yürüttüğü 'PUHU' küp uydu projesi kapsamında bilgilendirme ve istişare toplantısı yapıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Konevi Yerleşkesi'nde düzenlenen toplantıya; Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, Genel Sekreter Yardımcıları Ahmet Furkan Kuşdemir, Şükrü Koyuncu, Mustafa Okcu, Mustafa Yazlık ve daire başkanları katıldı.

AKADEMİSYENLER TARAFINDAN KAPSAMLI SUNUM YAPILDI

Toplantıda; NEÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi akademisyenleri tarafından uydu teknolojileri, küp uydu ekosistemi ve belediyecilik alanında uydu verilerinin kullanım potansiyeline ilişkin kapsamlı sunum yapıldı.

İki aşamalı olarak gerçekleştirilen sunumun ilk bölümünde; insanlığın uzay macerası, Ay'a yapılan ilk yolculuklar ve küresel uzay kültürünün gelişimi ele alındı. Türkiye'nin yerli ve milli uydu üretim süreçlerindeki başarısına vurgu yapılan sunumda, günümüzün en yenilikçi uzay teknolojilerinden olan 'Küpsat' (Küp Uydu) deneyimleri ve dünyadaki başarılı belediyecilik/kent planlama örnekleri paylaşıldı.

Sunumun ikinci bölümünde ise özellikle alçak dünya yörüngesinde görev yapacak küp uydu sistemlerinin; akıllı şehir uygulamaları, afet yönetimi, çevresel izleme, ulaşım ve hareketlilik analizi, tarımsal gözlem, şehir planlama, iklim ve hava olaylarının takibi gibi alanlarda sağlayabileceği katkılar ele alındı. Uydu teknolojilerinin yalnızca akademik bir çalışma değil; veri odaklı belediyecilik anlayışını güçlendirecek stratejik bir altyapı unsuru olduğuna dikkat çekildi.

'PUHU' projesi kapsamında geliştirilmesi planlanan küp uydunun muhtemel görev kabiliyetleri, teknik mimarisi ve taşıyabileceği payload (faydalı yük) bileşenleri hakkında detaylı değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda; görüntüleme sistemleri, çevresel sensörler, veri toplama altyapıları, haberleşme modülleri ve belediyecilik hizmetlerinde kullanılabilecek farklı teknolojik senaryolar da masaya yatırıldı.

BELEDİYE YÖNETİCİLERİ DE GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİ PAYLAŞTI

Belediye yöneticileri de toplantıda, kendi hizmet alanları açısından uydu teknolojilerinden nasıl faydalanılabileceğine ilişkin görüş ve önerilerini paylaştı. Dairelerin ihtiyaçları doğrultusunda oluşabilecek veri kullanım senaryoları değerlendirilirken, disiplinler arası bir çalışma modeliyle projenin uzun vadeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasının önemi vurgulandı.

Toplantıda ayrıca, üniversite-belediye iş birliğinin yalnızca bir uydu üretim süreciyle sınırlı kalmayacağı; elde edilecek verilerin analiz edilmesi, anlamlandırılması ve belediyecilik hizmetlerine entegre edilmesi için çok disiplinli akademik çalışmaların da yürütüleceği ifade edildi. Bu yönüyle projenin, teknoloji geliştirme ile veri odaklı şehir yönetimini bir araya getiren örnek bir model oluşturması hedefleniyor.

Konya'nın akıllı şehircilik vizyonuna katkı sunması beklenen 'PUHU' projesinin; yerli teknoloji geliştirilmesi, insan kaynağı yetiştirilmesi, üniversite-sanayi-kamu iş birliğinin güçlendirilmesi ve geleceğin şehir yönetim modellerine yönelik yeni kabiliyetlerin oluşturulması açısından önemli bir adım olduğu değerlendirildi.