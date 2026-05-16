Düzce Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kent genelindeki mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışmalarına başladı.

DÜZCE (İGFA) - Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların bayram süresince kabir ziyaretlerini daha rahat gerçekleştirebilmeleri amacıyla mezarlıklarda ot ve çim biçme çalışmaları yürütülüyor.

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında mezarlık çevrelerinde de temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor.

İlk olarak Şehir Mezarlığı'nda başlayan çalışmaların, program dahilinde 63 mahallede bulunan 78 mezarlıkta sürdürüleceği bildirildi.