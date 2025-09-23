İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, sabahın erken saatlerinde Üçyol ve Bekirdere’de emekçilerle buluşarak onlara moral verdiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, geleneksel hale getirdiği işçi ziyaretlerini sürdürüyor.

Fatma Başkan, bu kez Üçyol ve Bekirdere bölgelerinde sabahın erken saatlerinde işe gitmek için servis bekleyen emekçilerle bir araya geldi.

Emekçilere kolaylıklar dileyen Fatma Başkan, sohbet ederek talep ve düşünceleri dinledi. İzmit Belediyesi Çınar Ekibi de işçilere kek ve meyve suyu ikram etti. Emekçiler de kendilerini sık sık ziyaret eden Başkan Hürriyet’e teşekkürlerini iletti.