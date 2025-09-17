Bursa'nın Mudanya ilçesi 27-28 Eylül 2025’te düzenlenecek Balkan Triatlon Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak. Kaymakamlıkta yapılan koordinasyon toplantısında organizasyon detayları ele alınırken, 26-28 Eylül tarihleri için Mudanya trafiğine ayar getirildi.BURSA (İGFA) - Mudanya, 27-28 Eylül 2025 tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Balkan Triatlon Şampiyonası için hazırlıklara başladı.

Organizasyonun en verimli şekilde gerçekleşmesi amacıyla Mudanya Kaymakamlığı’nda bir koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi başkanlık ederken, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Çağlar Yeni, İl Müdürü Rahmi Aksoy, Türkiye Triatlon Federasyonu Organizasyon Kurulu Başkanı Ender Baş ve ilgili kurum amirleri katıldı.

Şampiyonaya ilişkin tüm ayrıntılar masaya yatırılarak, Mudanya’nın bu uluslararası organizasyona en iyi şekilde ev sahipliği yapması için planlamalar gözden geçirildi.

TRİATLONA TRAFİK AYARI

Yüzme, bisiklet ve koşu etaplarıyla Mudanya’nın doğal güzellikleri eşliğinde iki gün sürecek Avrupa Triatlon Balkan Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak Mudanya'nın trafiği ile ilgili de 26-28 Eylül tarihleri önemli düzenleme yapıldı. Buna göre yarışlar öncesinde 26 Eylül Cuma günü saat 23.00'den 28 Eylül Pazar günü saat 20.00'ye kadar Halitpaşa Caddesi, 12 Eylül Caddesi, İsmet İnönü Bulvarı, Bursa Asfaltı Caddesi (Özdilek Kavşağı'ndan Mudanya'ya geliş istikameti) ve İstasyon Caddesi'nin yarışlar boyunca araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.

Mudanya Belediyesinden yapılan açıklamada, "Ev sahipliği yapmaktan gurur duyduğumuz uluslararası organizasyon sırasında trafikte yaşanabilecek aksamalara karşı göstereceğiniz anlayış için teşekkür ederiz" denildi.