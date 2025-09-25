Bursa'da Mudanya Belediyesi, 2-5 Ekim 2025 tarihlerinde ilki düzenlenecek “Mudanya 1. Fotoğraf Günleri” ile Tirilye’yi fotoğraf stüdyosuna dönüştürecek. Sergiler, söyleşiler, atölyeler ve “Tarihin İzleri: Detaydan Yapıyı Bul” fotomaratonuyla ilçenin tarihi ve kültürel zenginlikleri objektiflere yansıyacak.BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyesi, ilçenin tarihi ve kültürel mirasını sanatla buluşturmak için “Mudanya 1. Fotoğraf Günleri” etkinliğini düzenliyor.

2-5 Ekim 2025 tarihlerinde Tirilye Taş Mektep’te gerçekleştirilecek etkinlik, 11 sergi, 14 söyleşi ve 7 atölye çalışmasıyla fotoğraf tutkunlarını bir araya getirecek. Necla Orhan, “Bende İz Bırakanlar” söyleşisiyle konuk sanatçı olarak yer alacak.

Mimarlar Odası Bursa Şubesi iş birliğiyle düzenlenen “Tarihin İzleri: Detaydan Yapıyı Bul” fotomaraton yarışması, Tirilye’nin taş evleri, tarihi sokakları ve eşsiz manzaralarını fotoğrafçıların objektifine taşıyacak. Katılım için 4 Ekim Cumartesi günü Tirilye Kültür Merkezi’nde kayıt yaptırılabilecek. Ayrıca, “Mudanya Yazı Kadrajda” fotoğraf yarışmasının ödül töreni de etkinlik kapsamında yapılacak.

SOKAK PORTRELERİ VE KARMA SERGİ

Mudanya Belediyesi Fotoğrafçılık Kursu öğrencileri, “Sokak Portreleri İstasyonu” ile Tirilye sokaklarında çekecekleri portreleri sahiplerine ulaştıracak ve #mudanyafotografgunleri etiketiyle sosyal medyada paylaşarak tarihe iz bırakacak.

Öğrencilerin “Mudanya’dan Kareler” karma fotoğraf sergisi de ziyaretçilere sunulacak. Etkinlikte, Prof. Dr. Savaş Şener, Prof. Dr. Ferah Budak Şener, Mustafa Seven, Mehmet Aslan, Yağız Gürtuğ, Muhammed Kösen, Şerif Borand, Hasan Kasapoğlu, Deniz Kalaycı, Galip Çetiner, Uğur İkizler, Ali Şenel, Ahu Ulusoy, Aslı Güvenç ve Şebnem Coşkun atölye ve söyleşileriyle yer alacak.