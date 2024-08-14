Milli Savunma Bakanlığı, "Parola: “Ayşe Tatile Çıksın!" diyerek, 14 Ağustos 1974'te başlayan 2'nci Barış Harekatı'na ilişkin paylaşım yaptı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, 14 Ağustos 1974'te başlayan 2'nci Barış Harekatı'na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Tarihi paylaşımda, Mehmetçik'in, Rum terör örgütü EOKA’ya karşı kahramanca mücadele verdiğinin altını çizildi.

Kıbrıs Türkü’ne yönelik insanlık dışı katliamlara son vermek için Türk Silahlı Kuvvetleri, 20 Temmuz 1974’te Mutlu Barış Harekâtı’na başladı. Harekâtta Mehmetçik, Rum terör örgütü EOKA’ya karşı kahramanca mücadele verdiğinin anımsatıldığı paylaşımda, "25 Temmuz ve 13 Ağustos’ta 1’inci ve 2’nci Cenevre Konferansı’nda Rum ve Yunan taraflarının uzlaşmaz tutumu üzerine “Ayşe Tatile Çıksın!” parolasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri, tekrar harekete geçti" açıklamasını yaparak, şehitleri andı.

Paylaşımda, "14 Ağustos 1974’te 4 numaralı Zafer Harekât Planı yürürlüğe konularak 2’nci Barış Harekâtı’na başlandı. Harekâtın 50’nci yılında vahşice katledilen Kıbrıs Türkü soydaşlarımızı, şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle anıyor; hayattaki gazilerimize de sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1823643135139774838