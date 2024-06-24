Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik hizmetinden mevcut bedel tutarından yararlanmak isteyen yükümlülerin müracaat ve ödeme işlemlerini 28 Haziran'a kadar tamamlamalarını istedi.ANKARA (İGFA) - Bedelli askerlik başvurusu yapacaklara yönelik açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz 2024 itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 28 Haziran 2024'e kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir" ifadeleri yer aldı.