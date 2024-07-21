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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 1 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi" ifadeleri yer aldı.

Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyon bölgelerinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. ANKARA (İGFA) - Mehmetçik, teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor.

KKTC'de 50. yılda 50 gemi ile geçit töreni

KKTC'de 50. yılda 50 gemi ile geçit töreni